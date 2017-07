Absuelto un profesor acusado de abusos hacia dos alumnas

La Audiencia de Granada ha absuelto a un docente acusado de un delito de agresión sexual, -por el que la acusación particular solicitó cuatro años de prisión-, al considerar que, aunque mantuvo una conducta "inadecuada" por tocar el trasero a dos alumnas menores fue un gesto sin violencia.

Según la sentencia fue una "conducta inadecuada e impropia de un profesor con unas alumnas que no encuentra justificación", aunque no un delito de abuso o asalto sexual al no existir "violencia o intimidación".

Los hechos se remontan al mes de febrero de 2016 cuando, según la denuncia de dos alumnas menores, este profesor interino de un instituto de Motril les tocó el trasero después de darle a cada una dos besos en las mejillas.