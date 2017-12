Acusa a los porteros de una discoteca de darle una paliza

Un joven boxeador natural de Málaga ha denunciado en las redes una paliza por parte de los porteros de una discoteca de la capital. "El pasado viernes recibí una paliza brutal injustamente por los porteros de la Mae West. No quiero dar pena solo dar a conocer mi caso, porque no es sólo a mí, le ha pasado a mucha gente y espero que se haga justicia. Os pido un favor, que compartáis el vídeo, para que la gente sea consciente, y para luchar contra los abusos y la violencia" compartió en Facebook donde su historia se ha hecho viral.

En el vídeo que acompaña a este texto, el afectado explica que los porteros abusaron de él "de forma brutal". Según indica todo empezó cuando al entrar un portero chocó contra uno de sus amigos y le tiró una copa encima. Éste le reprochó que la había tirado la bebida lo que inició el enfrentamiento. "Al portero se le fue la cabeza, vinieron más compañeros, y lo tiró al suelo y lo inmovilizó", indica el joven que asegura que mientras tanto ni él ni otro amigo que iba con ellos hizo nada. Minutos después los porteros les dijeron a los tres que debían salir fuera. "Nos echaron y pensamos que se había acabado pero a mi otro amigo se lo llevan fuera de la discoteca y a mí a otro. Me aparecieron entre ocho y diez porteros me inmovilizaron por detrás y me pegaron una paliza brutal. Recuerdo perfectamente que uno tenía un puño americano y me dio varias veces en la cara". Las heridas le han provocado la rotura de dos muelas así como hematomas en la cara y un esguince en el ligamento de la rodilla que le obliga a caminar con muletas. "Me dieron golpes por todos sitios, en la espalda, en las costillas, no podía hacer nada ni defenderme y hubo un momento que veía negro y pensé que de ahí no salía ya". Tras esto logró escapar. "Me intentaron tirar por la escalera y logré salir corriendo subir a un taxi llamar a la Policía que intentaron localizar a los porteros. El joven fue ingresado en el PTS y puso la denuncia junto a sus amigos.