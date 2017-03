Acusan al Gobierno de "avalar" la fusión BMN-Bankia a espaldas de las zonas rurales

Los ajustes en la red de oficina y plantilla son las principales preocupaciones ante la fusión de BMN y Bankia aprobada por el FROB. El cierre de sucursales que la Alpujarra ha sufrido durante los últimos meses puede empeorar aún más según las previsiones que manejan desde la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina, que rechaza que el Gobierno "se lave las manos" ante los recortes en el servicio financiero que está sufriendo la comarca en los últimos años; y acusa al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de "no haber respondido a las misivas enviadas y avalar una fusión entre BMN y Bankia que perjudica desarrollo sostenible de las zonas rurales".

El presidente de la Mancomunidad, José Antonio Gómez, criticó que el gobierno central "no haya escuchado a la Alpujarra, pese a haber escrito al ministro de economía, Luis de Guindos, y al propio presidente", para que la integración de Bankia y BMN contemplara la reposición de oficinas y personal en la comarca. "No solo no nos han escuchado, sino que esta fusión realizada con dinero público castiga a esta zona rural y supone más recortes atendiendo a intereses económicos y no al servicio social que deben prestar entidades financieras nacionalizadas", lamentó Gómez.

Para el presidente del ente comarcal "el Estado debe representar a todos, y garantizar los servicios básicos se viva donde se viva" y con esta decisión "Rajoy demuestra que para su gobierno las zonas rurales somos de tercera división, permitiendo que se sigan alejando servicios básicos".

En este sentido Gómez llamó a "hacer el máximo esfuerzo para recuperar un mapa financiero justo, en una comarca con muchas personas mayores que tienen impedimentos para trasladarse a otras localidades para gestionar su dinero".

La Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina recuerda que en los últimos meses BMN ha abandonado su presencia en Yegen, Murtas y Busquístar. Se suman al recorte de oficinas que pasaron a ser ventanillas desplazadas en Torvizcón, Mecina Bombarón, Capileira, Válor y Laroles, o el cierre de Juviles y Pórtugos, entre otros.