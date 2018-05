Adif licita por 7,1 millones las obras del cambiador de ancho de Granada

Piden que Fomento pague más en el soterramiento

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, consieró ayer que el Gobierno central debería "revisar" la propuesta de pagar la mitad del coste de soterrar las vías del AVE en su integración en Granada y le recordóque no cumplen el porcentaje de inversiones que marca el Estatuto andaluz. "Que no cumpla con los porcentajes y que además pida que parte de las inversiones las haga la Junta me parece que es un tema que deberían revisar", resumió López.