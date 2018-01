Adiós a Encarna, la popular vendedora granadina

Trabajaba de sol a sol, de luna a luna y de norte a sur. Ora en La Romanilla, ora junto al bingo de Puerta Real. ¿Para quiénes son las medallas al mérito en el trabajo?

Desde que tengo uso de razón estoy viendo en la esquina a esta simpática mujer de sonrisa eterna, moño en lo alto y delantal recién planchado. Hoy paso y la echo de menos. Ya no viene Encarna al puesto de la Romanilla frente al Caramelo. Encarna Fernández trabajaba de sol a sol, de luna a luna y de norte a sur; porque por la mañana la veíamos en la esquina de la calle Capuchinas, luego se arreglaba el moño y aparecía hecha una rosa en la Acera del Casino manteniendo una eterna sonrisa que le duraba hasta el amanecer, pero cambiando el género de su angarillas rodante. Era su puesto como un micromercadona bien puesto; de día y con sol y según la estación fueron pascueros, nardos, higos chumbos o membrillos; luego a la caída de la tarde y hasta bien entrada la noche pueden ser frambuesas, chicles y tabaquillo. Lo mismo te vende una maceta de geranios en la Romanilla que un paquete de Winston en el bingo de Puerta Real. Aún tuvo tiempo de tener 12 hijos y, como la puerta de Alcalá, ahí está (estaba, porque aunque aún vive y sea por muchos años, ya no la veo). Hora es de descansar, de procurar el cariño de los suyos y el reconocimiento público a esta granadina que pasó su vida entera trabajando y, que yo sepa, ni está imputada, ni investigada, ni tiene que dimitir de nada. Trabajadora y además honrada.

Hablé con ella más de una vez; a duras penas pude sacarle algunos recuerdos y a poco que quiso evocar algo de su penosa infancia, se produjo ante mi asombro lo nunca visto. Jamás pude sospechar que una mujer pudiera reír y llorar al mismo tiempo. Sin perder la sonrisa me contó entre tímidas lágrimas algo de su intimidad familiar que prometí no reproducir nunca, porque al final de cada frase me repetía "…aunque de eso… es mejor no hablar".

Encarnas trabajadoras hay muchas, lo que pasa es que a veces las tenemos tan cerca que no nos percatamos. ¿Para quiénes se inventaron las medallas al mérito en el trabajo?

Desde las páginas de Granada Hoy decimos ¡adiós! a esta buena mujer. Descanse en paz la que se mereció como nadie el descanso.