"La Administración tiene la culpa del fraude en la escolarización"

-¿qué espera de la negociación sobre los conciertos educativos?

-Tienen que hablar dejando el marco político. Los padres no estamos como interlocutores en la mesa de la concertada. Ni Susana [Díaz] ni la consejera [Adelaida de la Calle] se ha reunido con los padres de la concertada. De la negociación esperamos que no sea un intercambio de cromos, ni un juego político. Hablo del derecho a decidir de los padres. No le puedo decir a un padre que quiere escolarizar a su hijo en un centro de la concertada que tiene que ir a uno público, y a la inversa exactamente igual. Si al padre le quitamos esa facultad de escoger, le estamos quitando todo. Un padre es un tutor y su misión es educar a su hijo.

Si nacen menos niños, sin invertir un euro más, lo que la Administración tiene que hacer es bajar la ratio"Espero que las unidades que se han propuesto para su cierre se mantengan porque tienen demanda"

-En estas semanas las posiciones entre la Consejería de Educación y las patronales de la concertada se han acercado, aunque ha sido después de que la concertada se movilizara...

-No se ha llegado a movilizar... hemos estado presentes en un calendario de movilizaciones, junto con Escuelas Católicas, y dentro de ese calendario no se ha hecho ninguna crítica ni se ha adoptado ninguna medida que ocasione fricción. Estamos a la espera de que haya una resolución que establezca los centros con conciertos. Sabemos de las propuestas, meros informes. Esperamos que al menos se traten de resoluciones motivadas, es decir, que si hay que cerrar una unidad porque no hay oferta, quede claro que es porque no hay oferta. Lo mismo que ocurre con la pública. Distinguir entre la pública y la concertada en esto me parece mal. Si hay algún centro que no genere esa demanda, evidentemente, no puede haber un centro. Los costes innecesarios hay que evitarlos. Espero que los centros que se han propuesto en Granada [para el cierre de unidades] sí se mantengan puesto que tienen una demanda muy similar a las de otras unidades que se han mantenido abiertas. No pido más. Que lo que se aplique se aplique a todos. Si usted admite que un centro mantenga una unidad con 22 alumnos, tiene que permitir que todos los centros mantengan una unidad con 22 alumnos en esa zona. Sobre todo en sitios tan complejos como es la provincia.

-La ratio ya está establecida. 25 alumnos por aula de Infantil y Primaria...

-Depende de la zona. En Santa Fe o Motril son menos. Hay una general, pero luego hay una ratio que se adecúa a la zona.

-¿Y de cuántos niños estamos hablando?

-Nuestra reclamación siempre ha sido idéntica. Los expertos en educación deben decir qué debe ser un aula para que cumpla con su función de educar. En otros países estudian 17 niños por aula. Mientras no lleguemos ahí no podemos decir que por la demografía hay que cerrar unidades. Si tiene menos demografía, sin invertir un euro más, baje usted la ratio. ¿Cuál es el nivel ideal de esa ratio? Ahí no se debe de meter un padre, pero sí puedo decir que si la Administración va a usar este bajón demográfico en ahorrarse costes, la Administración no defiende una educación de calidad. Debe reinvertirse el dinero y bajar la ratio. Ya se hizo así en Galicia.

-En los últimos años se han eliminado unidades en la pública.

-Defiendo lo mismo para la pública. La educación debe convivir con el respeto a las convicciones de unas personas que creen que deben existir unos centros que se acerquen a sus valores, y esos son los centros de la concertada. Pero el tronco es el mismo. La Administración no debe utilizar argumentos políticos para bajar en educación. Y si se dice que se gasta lo mismo, pero es que se invierte en otra cosa, hay que decir que se deje de invertir en otra cosa, de dar ordenadores cuando lo fundamental es que el profesor pueda dar de manera adecuada sus clases. Quizá con una ratio menor todo iría a mejor. Cuando más grande es el aula, más dificultades hay. Y si remamos todos para el mismo sitio, ¿por qué se empeña la Administración en remar hacia otro? Tiene unas buenas estructuras educativas, tanto en concertada como en pública.

-¿Dónde cree que va a haber más problemas en el próximo proceso de solicitud de plaza?

-Siempre se dan más problemas en la zona Centro. Siempre ha sido muy problemática. Lo comparo con el hurto famélico, el que va a una tienda de bocadillos y roba porque tiene hambre. Es un hurto, pero está justificado. ¿Qué hacemos con el padre que no puede llevar a su hijo al centro que quiere y lo tiene que llevar a uno público? ¿Y con el que pervierte el criterio de zona y se empadrona en casa de la abuela...? ¿Lo hace para garantizarse lo que cree que es lo mejor para su hijo? Ése es el fin. Está mal, pero ¿quién tiene la culpa? La Administración educativa, que desde hace quince años ha tenido centros con una demanda desorbitada y no les ha permitido crecer ni una unidad. Se ha denegado el crecimiento de centros en los que había demanda. Y la razón no es económica, porque no cuesta más.

-¿Es un problema ideológico?

-Me duele decirlo, pero la educación tiene un componente ideológico.