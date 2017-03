Agenda de actividades

Monumentos

Una jornada de acceso libre para acercar a los granadinos a sus monumentos

Numerosos monumentos celebrarán el 25 una jornada de puertas abiertas. Es el caso del Museo Federico García Lorca en la Huerta de San Vicente, la Casa Museo Manuel de Falla, los Jardines del Carmen de los Mártires, los de Quinta Alegre y el Palacio de los Córdoba, la Casa de Zafra, el Cuarto Real de Santo Domingo, el Corral del Carbón, el Bañuelo, el Monasterio de la Encarnación, la Capilla Real la Catedral, el Palacio de la Madraza o el Centro Federico García Lorca. También el Centro de Documentación de Andalucía o las salas de exposiciones Zaida de la fundación Caja Rural con la muestra 'The Star of a very bad day' o el Centro de Exposiciones CajaGranada con 'Terry O'Neill. El rostro de las leyendas'.

Música

Acordes en plazas y establecimientos para recordar que Granada apuesta por la música

El Mercado de San Agustín acogerá a las 16:00 un concierto de Garaje Benítez. También habrá música en El bar de Eric durante todo el día con un maratón de música pop entre las 14:00 y las 00:00 con artistas locales. La oferta se complementará con actuaciones itinerantes en plazas y calles como Granada baila swing, actuaciones del grupo de bailes regionales, o un concierto polífónico de canciones medievales y festivas en la puerta de la Iglesia de San Antón.

Visitas culturales

Rutas guiadas, previa inscripción, para conocer los enclaves más bellos de la capital en una jornada mágica

Otra de las propuestas estará centrada en las rutas y visitas guiadas para conocer Granada de cerca. Habrá rutas para conocer el Jardín del Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta, el Jardín Botánico, el Hospital Real en una visita combinada con actuaciones musicales. También hay rutas a la Madraza o el Realejo Alto y Bajo. La programación y el aforo puede consultarse en la web de la Noche en Blanco.

Washington Irving

Actividades dedicadas al escritor de los 'Cuentos de la Alhambra' y máximo embajador de Granada

La tienda de la librería de la Alhambra acogerá una lectura dinamizada de Washintong Irving durante toda la jornada. Además, entre las 21.00 y las 22:30 tendrá lugar `Conociendo a Washintong Irving' con la interpretación de los personajes de los cuentos.

Mercados

La artesanía y los productos obra de los emprendedores granadinos se suman a la festividad junto a los ecológicos

Los mercados también serán protagonistas. Si el tiempo lo permite se instalará el Zoco del Salón en la Carrera de la Virgen, el Ecomercado en la Plaza de la Romanilla y la Plaza Isabel La Católica y Maga Market y Por Amor al Arte en la plaza de la Trinidad.

Gastronomía

Los sabores de la provincia, en el Palacio de las Niñas Nobles y en los Comedores Universitarios

Los sabores de la provincia también marcarán la celebración. El Palacio de las Niñas Nobles acogerá Granada Todo Sabor que reunirá los productos de la provincia a cargo del Patronato de Turismo. Además, los Comedores Universitarios acogerán una serie de catas de productos.

Deporte

Sierra Nevada baja a la Fuente de las Batallas y las actividades deportivas invaden la Plaza del Carmen

La Plaza del Carmen acogerá una exhibición de Tai Chí, de gimnasia acrobática, sloc adaptado, baile deportivo y un espectáculo de baile medieval. Además, en la Fuente de las Batallas un dj pinchará música en una zona donde la estación de esquí de Sierra Nevada será protagonista