"Ahora los camareros llevan pajarita en los chiringuitos y tienen wifi"

Fue maestro rural en las cortijadas de Montefrío y luego dio clase en Almanjáyar. Siempre con los más desfavorecidos. Entiende que la cultura debe ser una forma de cambio en la sociedad más vulnerable. Si algún colectivo solidario le pide su ayuda para un cartel, él no lo duda. Le gusta decir que es 'donante de tiempo'. Después pasó a ser coordinador del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Granada. Durante más de 30 años ha difundido el patrimonio granadino. Ha participado en exposiciones por numerosos países y como él dice: "siempre creando desde la humildad y sencillez porque todo en esta vida es muy efímero". Pertenece a instituciones artísticas en España, Francia e Italia y ha recibido las medallas de oro y plata de la Academia Internacional de Lutece en París. Se llama Manuel Ruiz Ruiz. Esto es lo que dice.

-Hola Manuel. ¿Cómo te encuentras?

-Acalorado, estoy como una fotocopia de San Lorenzo. Calor terrible y esperando al poniente.

-¿Estás ya en tus veranos de Salobreña?

-Efectivamente andamos, bueno, nadamos por Salobreña.

-¿Desde dónde te gusta más observar la vida?

-Desde mi ático playero. Paraíso entre dos mares, la 'mare' que parió al levante y al poniente. Aunque la vida se observa mejor desde el interior… de la mente.

-¿Sigues pintando las botellas y las piedras que encuentras en el camino?

-Por supuesto, las botellas para olvidar y las piedras para tropezar. Olvidamos mucho y nos caemos con frecuencia.

-¿Qué emoción le encuentras a pintar una piedra?

-Es imposible en la vida real convivir con algunas almas de piedra, por eso las pinto y les doy alma y color.

-¿Tienen sentimientos los colores?

-La gama cromática es puro sentimiento. Hay colores que dan alegría, búscalos en los billetes de 50 euros en adelante. El color puede cambiar tu vida.

-Si no utilizas el rojo en tus cuadros… ¿se enfada?

-El rojo no. Lo cambio por el amarillo. El rojo con el azul son colores antagónicos, como en política. Prefiero el rojo de los tomates y el azul del mar.

-Ahora estás exponiendo en Cuba ¿no?

-Sí, expongo en Cuba. Ya lo hice años atrás. Un promotor cultural de allí amigo mío, Daer Pozo, me ha preparado unas exposiciones itinerantes hasta 2018. Con temas de Granada, Alhambra, Lorca, personajes de la cultura granadina...

-Y el año pasado en Italia...

-Sí, estoy vinculado a Italia por las más de 20 exposiciones individuales allí realizadas. Soy un poco italiano, he pintado La Toscana y me encanta Siena.

-¿Cómo es que expones más fuera que aquí en Granada?

-Pura independencia. Me he abierto a muchos movimientos culturales que no existen en nuestra ciudad (donde no hay capacidad para llevarlos a cabo). En Granada no vales por la inteligencia de tu trabajo, sólo te aúpan si perteneces a la secta de los 'pelotoadictos'.

-¿Granada quiere a sus artistas?

-A Granada no la dejan quererse a sí misma. A los dirigentes culturales le importa poco la capacidad del creativo, solo buscan la foto del evento y la estadística.

-¿Quién no deja que Granada vaya a más?

-Seguro que la clase política dirigente. Tenemos un montón de ineptos, prepotentes y soberbios que creen que un serventesio es un vecino de mi bloque o una décima o espinela diez sardinas con raspa. Puedo dar fe, algunos no distinguen un óleo de una acuarela.

-¿Te duele Granada?

-Mucho, tuve buenos profesores: mi padre, Pita Andrade, Jesús Bermúdez Pareja… de los que he aprendido mucho. Y veo que ha servido de poco la lucha para proteger el patrimonio. Mientras hay edificios históricos todos con grafitis, el campo de fútbol con murales deportivos impecables sin una mancha. ¿Lo entiendes?

-¿Cuál es tu color preferido?

-El color violeta y sus gamas, llamados vulgarmente morado o el color manido lila.

-A veces pintas personajes… ¿A quién no pintarías nunca?

-Pinté a muchos políticos cuando no lo eran, ahora no pintaría a ninguno. Son bifaciales y un retrato con dos caras es imposible.

-¿Y qué es lo que no te harta pintar?

-Pinto todo. La pintura es mi vida. Es una necesidad básica. Tengo presente la economía de los materiales. Siendo niño me hacía mis pinceles con los pelos del gato y varillas de las acacias de mi calle. La cebada malta de café me servía de pintura.

-¿Cuántas veces has pintado la Alhambra?

-Cientos de veces y al natural. Desde los 14 años tuve un pase especial hasta los años 70. La conozco a fondo. Mi amigo Manuel Titos hizo un interesante comentario de mi trabajo en la Alhambra.

-¿Qué te asusta?

-Ahora estoy asustado por el cambio climático, por si se derrite un iceberg.

-¿Qué tiene Salobreña que no tenga Granada, además del mar y los chiringuitos?

-Tiene un parque con patos que posiblemente sean descendientes de los del Carmen de los Mártires que se vinieron de veraneo.

-Por cierto… ¿eres feliz en un chiringuito?

-Todo ha cambiado, los camareros llevan pajarita y chalequillo. Ya no se juega al dominó y tienen wifi.

-¿También eres feliz con….? Rellena los puntos suspensivos.

-Soy feliz con mi perro Fidel cuando salimos de paseo. Es el único que se alegra cuando llego a mi casa. Es un bulldog francés y no tiene nada que ver con mi exposición en Cuba.

-¿De qué color pintarías el alma de un político corrupto?

-Imposible, un político corrupto no tiene alma. En todo caso pintaría su dinero con el color más intenso y que mancha todo: el azul Prusia.

-¿Cuándo se jubila un pintor?

-A diferencia de un alto cargo de la administración que retrasa la jubilación al máximo, el pintor lo hace cuando le tiemblan las manos, pierda la vista o no tiene economía para pagar el 21% del IVA en los materiales. Y sobre todo cuando el pincel o la brocha se han desgastado.

-¿A la vida le va el color rosa?

-A unos si a otros no. La gente joven lo único rosa que conoces es la Pantera. Los hijos de los políticos que son listísimos todos tienen trabajos color rosa. Los otros, a opositar o cobrar sueldos basura.

-¿Como te gustaría que se titulara esta entrevista?

-Manuel Ruiz Ruiz, un sentimiento educativo y creativo en Granada

-Dime algo que te gustaría que dijera de ti en la entradilla.

-Que soy una buena persona y un granadino con mucha sensibilidad.