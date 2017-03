Alberto Garzón censura la "chapuza" que supone la incomunicación ferroviaria

El líder de IU y coportavoz de Unidos Podemos, Alberto Garzón, tachó ayer de "chapuza descomunal" que la estación ferroviaria de Granada tenga que suplir con autobuses la falta de trenes y de la Alta Velocidad, reprochando al Gobierno el trato que está dando a esta ciudad "histórica y turística". Tras un primer encuentro con las cinco plataformas que forman el colectivo Marea Amarilla, Garzón anunció que Unidos Podemos va a presentar una proposición no de ley estrictamente sobre este tema. En este sentido, recordó que ahora vienen los Presupuestos Generales del Estado, que dado el actual escenario político sin mayorías absolutas considera una oportunidad para poder "hacer presión". Asimismo, manifestó que una de los principales reivindicaciones que se harán desde IU es el soterramiento integral de las vías. "No podemos concebir un modelo urbanístico de una ciudad dividida. Estamos hablando de una cuestión vital. Una cuestión de cómo relacionarnos entre nosotros, entre los vecinos, y no queremos tener una ciudad que esté cortada dividiendo a los ciudadanos"

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, recordó que "esta causa moviliza a más de 20.000 personas en la ciudad" y reivindicó además del soterramiento integral de las vías, la recuperación de la doble variante y un compromiso por parte de Fomento para que trate a esta capital "en condiciones de igualdad" respecto a otros territorios.

Granada en marcha y la Marea Amarilla, mantienen la fecha de la próxima movilización. Será el domingo en Moreda donde demostrarán que el tren sí pasa. En este sentido, José Fernández Ocaña destacó ayer que están a la espera de conocer más detalles sobre el soterramiento. La próxima Mesa del Ferrocarril se celebrará en aproximadamente 15 días.