El intento de censura a la obra de teatro de Alberto San Juan acorrala al PP

El intento del PP de Pinos Puente de impedir la representación de la obra de teatro de Alberto San Juan continúa generando reacciones de rechazo tanto dentro como fuera de la provincia. La diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Granada, Fátima Gómez, criticó ayer la "intolerancia" del PP y añadió que el partido ha hecho "el ridículo nacional", ya que no se puede consentir que una obra de teatro que ha triunfado por la representación del actor Alberto San Juan y por su forma de trabajar cause "estupor y un revuelo en Granada" cuando viene de dar la gira por toda España y no ha surgido ningún problema.

Gómez, que precisó que desde la Diputación ayudan a los ayuntamientos a que tengan artes escénicas con los circuitos de teatro, pero en ningún caso tutelan a los municipios para que pongan una determinada obra de teatro, dijo que "no sé si la derecha de Granada es más rancia que la del resto de España porque sus acusaciones no se pueden comprender de ninguna de las maneras".

Por otra parte, Podemos mostró también su apoyo al actor Alberto San Juan y denunció en un comunicado el intento de censura y vulneración de derechos básicos por parte del PP, al que ve "en guerra contra las artes y la cultura". Este partido, a través de su portavoz parlamentaria Carmen Lizárraga y el diputado andaluz Jesús de Manuel, recordó al PP que la libertad de creación artística es la piedra angular del desarrollo cultural de los pueblos. "El IVA cultural al 21%, la expulsión de la filosofía de las aulas, la implantación de la religión como asignatura evaluable", junto con las "amenazas" de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda a los actores, "el encarcelamiento de raperos o el secuestro de revistas y libros", conforman, según la parlamentaria andaluza de Podemos por Granada Carmen Lizárraga, un panorama "desolador".

Las críticas hacia la forma de actuar del PP han llegado, incluso, hasta el Congreso. La portavoz de Podemos, Irene Montero, habló del caso de Pinos Puente en el marco de unas críticas hacia el apoyo de los populares a Cristina Cifuentes. La dirigente de Podemos puso el acento sobre el "problema serio" que tiene el PP "con la libertad de expresión" y criticó que los populares pretendan censurar la porque consideran que "ofende de manera muy grave a víctimas del terrorismo, a la Iglesia, al estamento judicial o a la policía". Según Montero, que trasladó todo su apoyo al actor, es un ejemplo más de que la libertad de expresión "está en riesgo y seriamente amenazada por un partido corrupto" y que "tiene algún que otro problema con los derechos fundamentales en los que se basa la democracia".

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, consideró "lamentable y reaccionaria" la actitud del PP. A través de su cuenta oficial en Twitter, Vázquez acusó al PP andaluz de pretender "limitar la libertad de expresión y creación", señalando que "censurar la obra de Alberto San Juan recuerda a otros funestos tiempos". "Al PP le incomoda la cultura y los autores".

El portavoz del grupo municipal del PP en Pinos Puente, Antonio Duarte, opinó ayer que se trata de un autor que ha "ofendido de manera muy grave" a víctimas del terrorismo, a la Iglesia, al estamento judicial o a la Policía, lo que le ha supuesto incluso querellas por supuesto enaltecimiento del terrorismo. Por eso entiende que la obra no debería tener lugar "en un teatro público y sufragarse con dinero público".