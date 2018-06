Alcohol, la droga que más adicción genera por su aceptación social

El alcohol está tan enraizado en nuestra cultura, en la vida social y en el tiempo libre que no pensamos que su ingesta pueda poner en peligro nuestra salud. En muchos casos las personas que desarrollan una adicción no son capaces de detectar que existe un problema. Las cifras que baraja el Centro Provincial de Drogodependencias revelan que, aunque en la actualidad es la sustancia más consumida y con más admisiones a tratamiento, no siempre fue así. Entre 2009 y 2013 hubo altas tasas de consumo de cocaína y cannabis, sustancia esta última que comenzó a decaer a partir de 2016.

El pasado año un total de 5.748 personas acudieron a desintoxicarse y a recibir terapia al Centro Provincial de Drogodependencias de Granada. En un 82,80% de los casos fueron hombres y en el 17,20% mujeres. En cuanto a las sustancias consumidas el alcohol encabeza el ranking, con un 37,53%, convirtiéndose en la droga principal de admisiones a tratamiento en la provincia. La venta de alcohol es legal en nuestro país y solo existen limitaciones relacionadas con la edad -está prohibida su venta a los menores de 18 años- de ahí que sea una sustancia muy accesible, a diferencia de otras drogas que deben adquirirse en el denominado "mercado negro".

El patrón más popular de consumo de alcohol es el de fin de semana, ligado al "botellón"La prevención es la clave: que los padres hablen con los hijos y los eduquen en valores

Los especialistas indican que hay diferentes patrones de consumo de alcohol, que han ido evolucionando con los cambios sociales. El patrón antiguo era el del bebedor diario; ahora se impone el del bebedor de "fin de semana", personas que esperan a que llegue el viernes para hacer un uso descontrolado del alcohol, en muchos casos en los denominados "botellones". Son capaces de ingerir, en un margen de dos o tres horas, más de siete bebidas de alta graduación, sometiendo al organismo a una intoxicación importante.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud cuando un hombre adulto toma más de tres bebidas alcohólicas al día (considerando como tales vinos o cervezas), ya es un bebedor que está en riesgo. En el caso de las mujeres la dosis se reduce a la mitad. Si lo que ingieren son bebidas destiladas, es decir de alta graduación, la cifra se restringe a dos unidades para el hombre y una y media para las mujeres.

La directora del Centro Provincial de Drogodependencias, Blanca Molina, alerta de que "ninguna droga es inocua, no son duras o blandas para el organismo porque todas son tóxicas. Otra cosa es como esté tipificado su consumo legalmente".

Según la estadística del Centro Provincial de Drogodependencias, un 20,82 por ciento de los pacientes que acudieron a terapia en 2017 tenían dependencia de la cocaína, y en un 16,41% de los casos estaban "enganchados" al cannabis. Llama la atención el descenso de pacientes adictos a la heroína, solamente un 7,68% de los atendidos el año pasado. Desde el centro indican que, tan solo, hubo un ligero repunte en el año 2015 debido, en un 50% de los casos, a personas que ya habían sido tratadas y recayeron en su adicción.

El equipo del Centro de Drogodependencias, compuesto por 56 profesionales en la provincia de Granada, también atiende a menores que presentan adicciones a diferentes sustancias, entre ellas la marihuana. Llama la atención la edad media a la que los adolescentes se inician en las drogas, siendo de 15,8 en el cannabis, 16,6 años en el alcohol, 16,8 en el tabaco, 20,4 heroína y revuelto y 20,8 la cocaína.

El alcohol se ha popularizado mucho entre los adolescentes y es peligroso porque puede tener efectos negativos a largo plazo en la vida adulta. El subdirector de adicciones de la Junta, Fernando Arenas, alerta de que "su adicción resulta bastante peligrosa en la población más joven, que aún no posee un hígado duro y totalmente formado para soportar cantidades elevadas, lo que les puede dejar secuelas a una temprana edad". Por otro lado, el cerebro de los adolescentes también es muy vulnerable al alcohol, comparado con el de los adultos, ya que se encuentra en un alto nivel de desarrollo y establece, a edades tempranas, las bases para las habilidades de la persona en la vida adulta. En Granada el consumo de alcohol se torna en abusivo en los jóvenes a una edad media de 28 años.

Los profesionales hacen hincapié en que los menores se acercan a las drogas por una serie de factores tales como la presión grupal, la banalización, y los cambios en el tiempo de ocio. Por eso es importante señalar a los padres que, sin ser alarmistas, se preocupen por la formación de sus hijos, hablen con ellos de forma preventiva y los eduquen en valores, sin dimitir de sus funciones. La responsable del Centro de Drogodependencias de Granada, Blanca Molina, señala que "la prevención en materia de drogas se basa en identificar los factores de riesgo y contrarrestarlos con factores de protección. Es importante construir entre todos un sistema diferente que reduzca la peligrosidad del estilo de vida consumista. Eso incluye a la familia, al colegio, a los medios de comunicación y a la sociedad en general".

El Centro Provincial de Drogodependencias cuenta con un departamento asistencial, uno social y otro de prevención. Con éste último realizan talleres para los padres, algunos on line, destinados a ayudarlos con la educación de sus hijos. También tienen un protocolo de actuación con los Centros de Protección de Menores por medio del cual ayudan a los educadores a detectar de forma precoz posibles casos de adicciones, derivándolos a sesiones de tratamiento cuando estiman que es necesario.

Los especialistas en dependencias de la provincia quieren enviar un mensaje a los progenitores que, en ocasiones, parecen andar un poco "perdidos". Es conveniente fomentar la comunicación familiar, poner límites y normas que den a los hijos unas pautas de actuación. En definitiva, no hacer "dejación de funciones" como padres. Al mismo tiempo las alternativas de ocio son sumamente importantes en una ciudad como Granada. Se les debe inculcar que es posible la diversión sin coquetear con las drogas y el alcohol, porque hay otras opciones posibles, como la música y la cultura. Sin duda, ocio y tiempo libre no tienen por qué "casar" con las drogas.