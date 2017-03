Alertan de la doble victimización que sufren los hijos de maltratadas

La Clínica de Psicología de la UGR continuará prestando atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. Ayer se renovó el convenio, en el que participan el Ayuntamiento y la Diputación, que intenta dotar a las madres que sufren malos tratos por parte de sus parejas de herramientas para "ejercer" su maternidad de forma normalizada y, a su vez, "paliar" las consecuencias sobre los niños de una situación tan cruel.

La decana de la Facultad de Psicología, Francisca Expósito, destacó ayer la vulnerabilidad de los menores en estas situaciones. El convenio permite que las mujeres que recurren a los centros de atención municipales puedan participar en los talleres de la UGR. No todas lo hacen. Cada grupo, de unos 8 niños, participa en 16 sesiones del taller. "La violencia es una conducta que, como todas las demás, se aprende", aseguró Francisca Expósito, que subrayó que ante la violencia directa -los golpes- el agredido puede tener herramientas de defensa. Ante la violencia indirecta -por ejemplo, ser testigo de cómo el padre agrede a la madre-, no es tan fácil dar una respuesta. Esta violencia indirecta es la que más puede calar en el menor. Éste, además, suele recibir un mensaje de "normalidad" de la situación de malos tratos por parte de su propia madre. "En su afán de protegerles, se justifica" el comportamiento del padre agresor. Conocer esta realidad hizo necesario articular estos talleres, en los que se trabaja en espacios diferentes con las madres y con sus hijos. Expósito reconoció que los hijos han sido los "ignorados" de las políticas de lucha contra la violencia machista. "Una psicóloga me comentó que la madre tuvo que relatar los hechos en un espacio tan pequeño que hacía imposible que su hijo no la escuchara". El perfil de los menores atendidos en los dos años de vigencia del convenio renovado ayer es de niños de entre 9 y 12 años.