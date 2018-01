Alertan de que las obras municipales en el Barrichuelo "no respetan lo acordado"

El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada criticó ayer al equipo de gobierno que preside el socialista Francisco Cuenca porque las obras que comenzaron a realizarse hace dos meses en la zona del Barrichuelo "no respetan lo acordado con los vecinos".

El portavoz adjunto del PP, Antonio Granados, y otros concejales del grupo visitaron la zona y se reunieron con la presidenta de la asociación de vecinos de San Ildefonso, Angélica Domínguez, quien les trasladó "su malestar, no sólo por la tardanza en terminar la obra de saneamiento que Emasagra comenzó hace casi dos meses y para la que no les han dado fecha de finalización, sino porque ahora se está procediendo a echar cemento sobre el suelo y se ha eliminado el empedrado original, algo que no estaba previsto".

"Ahora el suelo es más resbaladizo, y bajar por la calle, que tiene un gran desnivel, es un ejercicio arriesgado, sobre todo para las personas mayores que viven allí, que no son pocas", precisó Granados, que no entiende "por qué no se ha respetado la voluntad de los vecinos", y que ha recalcado que "debería haberse aprovechado para dejar la calle de nuevo en su estado original".

En el encuentro, según el PP, los vecinos recordaron que "ése no es su único problema". Así, los concejales del grupo popular constataron que "allí continúan los problemas de accesibilidad y movilidad que ya denunciaron en una anterior visita, el pasado noviembre". "El cuidado del patrimonio deja mucho que desear, hay focos de suciedad y zonas verdes muy deterioradas", señalaron los populares, que denunciaron que "a todo esto se suman los botellones en lugares como la Plaza de Liñán o la Cuesta de Caracas".