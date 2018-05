La Alhambra, cuarto mejor lugar de interés turístico a nivel nacional

A la hora de viajar, no hay mejor ayuda que la propia experiencia de personas que ya hayan visitado ese lugar. Bajo esa idea funciona la web TripAdvisor, especializada en encontrar las últimas opiniones y los precios más bajos, que ha anunciado los ganadores de sus premios Travellers' Choice® Sitios de Interés turístico 2018.

Entre los lugares más espectaculares, según los comentarios y las clasificaciones de sus usuarios a lo largo de 2017, Andalucía es la provincia española más atrayente. La Plaza de España de Sevilla y la Mezquita Catedral de Córdoba son los dos sitios mejor posicionados en España. Además, ambos ocupan respectivamente los puestos 1 y 3 en el ranking europeo, y son el segundo y el quinto en el cómputo internacional.

Por su parte, la Alhambra se sitúa en el cuarto puesto de interés nacional, solamente superada por la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, y seguida por el Real Alcázar de Sevilla. La fortaleza nazarí se convirtió en Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1984, gracias a su incalculable atractivo arquitectónico, decorativo e histórico.

Así pues Granada en particular y Andalucía en general son reconocidas una vez más por su destacado valor turístico en unos premios que no son baladí. Como ha señalado Blanca Zayas, responsable de Comunicación de TripAdvisor España, "para los viajeros que piensan en realizar sus viajes centrándose en la visita a un sitio emblemático, no hay mejor punto de partida que los ganadores de estos premios ".