La Alhambra cuenta con un colchón de 33 millones para eventualidades

La Alhambra es ahorradora. En los últimos 20 años ha conseguido tener un remanente de tesorería de más de 33 millones de euros, lo que hace que sea un cliente de esos a los que recibe en la entrada el director de la sucursal. Son los datos que ofreció ayer el director del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Reynaldo Fernández, para valorar el presupuesto previsto para 2018 y hacer un balance de la gestión llevada a cabo entre 2015 y 2017, días después de que la parlamentaria andaluza Marifrán Carazo (PP) volviera sobre uno de los grandes tópicos de la ciudad al insinuar que lo que genera la Alhambra "no se queda en Granada". "El dinero no se va a Sevilla", apuntó por su parte la delegada del Gobierno de la Junta, Sandra García, que llegó a pedir un pacto entre los partidos para sacar a la Alhambra del rifirrafe político, una iniciativa que ya se llevó a cabo en 1995 en el Museo del Prado para excluirlo de la contienda. "Lanzar sospechas sobre la Alhambra es lanzarlas sobre Granada, es una irresponsabilidad política", continuó Sandra García para zanjar una de las polémicas recurrentes en torno al monumento nazarí.

En este sentido, Reynaldo Fernández hizo alusión a la Ley 4/1988 de Tasas y Precios Públicos que estipula que los ingresos por tasas "se afectarán íntegramente a la cobertura de los gastos" y que "los precios público percibidos se destinarán íntegramente al perceptor". "Por ley el dinero no puede salir de la Alhambra y de Granada, el dinero no puede ir a Sevilla, se queda aquí y se utiliza para futuras compras patrimoniales", defendió el director del monumento, que explicó que dentro de la Alhambra existen todavía edificios particulares y comerciales en la Puerta del Vino o el Carmen de la Justicia que utilizan sus inquilinos de toda la vida, pero que si algún día deciden vender a terceros la Alhambra debe ejercer el derecho de tanteo para quedarse con esos bienes. "Con este horizonte hay que tener dinero ahorrado porque según la ley el derecho de tanteo se puede ejercer en los dos primeros meses, y si surge una opción sería difícil que en un plazo de tiempo tan ajustado la Junta pudiese habilitar un presupuesto extraordinario para poder hacer esas compras". Los 33 millones que figuran en la cuenta corriente de la Alhambra también servirían para cubrir posibles emergencias porque el turismo es "algo volátil" y cualquier "susto o cambio de moda" puede hacer que baje el número de visitantes . "No queremos que se nos sequen los jardines y las huertas porque no tenemos dinero, este remanente intenta, como en cualquier economía doméstica, resistir ante cualquier contingencia y preservar la conservación y los puestos de empleo", defendió Fernández sobre la última polémica que el delegado de Cultura, Guillermo Quero, zanjó defendiendo que los datos de la Alhambra "son transparentes y se encuentran a disposición de todos los ciudadanos" en la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y en la de la Alhambra.

Con un presupuesto de 30.176.999 euros, un 7% más que en 2017, Fernández Manzano explicó que un 62,2% (18,7 millones de euros) corresponden a la apertura, mantenimiento y salarios de los trabajadores; un 7% se destina a seguridad y vigilancia (2 millones de euros), con la novedad de la incorporación de la jefa de la Oficina de Seguridad y Control, una profesional que procede de los Cuerpos de Seguridad de Estado; mientras que la conservación y restauración de palacios, jardines, bosques y zonas verdes supone un 16,3%, con 4,9 millones de euros, además de los más de 1,2 millones que se destinan a la limpieza de interiores y exteriores de la Alhambra.

En el capítulo de ingresos, la visita pública se sitúa a la cabeza con un 95,8% (28,9 millones de euros); mientras que un 4,2% (1,2 millones de euros) corresponden a concesiones administrativas y otros ingresos patrimoniales.

El responsable de la Alhambra hizo especial hincapié en la implicación del conjunto monumental en la ciudad, donde se prevé invertir un 6,1% (1.8 millones de euros) durante 2018 en diferentes actuaciones en el Albaicín, como el proyecto de rehabilitación del Paseo Romayla en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, o la conservación y mantenimiento de los bienes adscritos como la Casa Morisca, Horno de Oro, Bañuelo, Corral del Carbón, Palacio de dar al-Horra y, a partir de ahora, Maristán y Baños árabes de Hernando de Zafra. Y una de las actuaciones más emblemáticas será la restauración de las portadas sur y oeste del Palacio de Carlos V, las únicas que están decoradas en su totalidad y que toman el testigo de la última actuación de emergencia en el Patio de los Leones para reparar las cubiertas de las galerías y que conllevó el regreso de los andamios al corazón del recinto nazarí.

Además, en este capítulo también se ha incluido la colaboración con fundaciones e instituciones granadinas como la Fundación Rodríguez Acosta, que a la subvención de 340.000 euros se le sumará el próximo ejercicio una partida de 60.000 para obras de restauración de emergencia, a lo que suman acciones para impulsar la pernoctación en Granada, como la ampliación del Bono Turístico. También está previsto que la Alhambra participe en el Museo Arqueológico cuando abra sus puertas, además de la puesta en marcha antes del verano del Museo Ángel Barrios, un proyecto del arquitecto Juan Domingo Santos para poner en valor el legado que donó la hija del músico a Granada en 1975 y que completará una 'visita alternativa' a la colina roja junto a la Casa-Museo Manuel de Falla y el Carmen de los Rodríguez Acosta. La Alhambra afronta 2018 con un presupuesto histórico de más de 30 millones, aunque el número de visitantes tiene poco margen de crecimiento, después de registrar 2,6 millones en 2017 y tener un tope establecido de 2,7, por lo que apenas caben 100.000 visitantes más para 2018.

La Alhambra, un motor económico y cultural para la ciudad