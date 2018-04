La Alhambra se pone al teléfono

La Alhambra va a dejar de comunicar. Es el objetivo del nuevo contrato que el monumento ha sacado a concurso para la información al cliente que reforzará la atención telefónica, uno de los puntos a reforzar detectados por el director del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Reynaldo Fernández. "Fallaba un poco y era una de las demandas que teníamos sobre la mesa para reforzar este servicio con más personas para atender todas las consultas que se realizan a diario", reconoce sobre un contrato que, en uno de sus puntos, especifica que la atención telefónica y la personalizada en la estafeta frente a la iglesia de Santa María de la Alhambra debe realizarse "con la máxima amabilidad ayudando en la medida que las obligaciones lo permitan". Según el pliego de condiciones, la atención personalizada por teléfono se realizará de lunes a domingo de 9:00 a 20:00 horas, mientras que el resto del día se atenderá de forma no personalizada. El nuevo sistema pretende, además, implantar un servicio de devolución de las llamadas que no hayan podido ser atendidas para que el sistema de registro y seguimiento no se quede sin ningún dato a cuantificar. Por otro lado, en la estafeta de atención personalizada se disminuirá el trabajo burocrático como el de acreditación de los guías, que a partir de ahora se hará de forma automática con el nuevo sistema de entradas.

Otro servicio que se ha sacado a concurso, y que debe adjudicarse en los próximos días, es el de tratamiento y análisis de datos de los procesos de comercialización de entradas y de los accesos de la visita pública. Es una prestación que hasta ahora ha ofrecido la empresa Servex para atender las incidencias de los grupos, las cancelaciones y los cambios de última hora que hacen las agencias.

Pero la redistribución de estas entradas se hará "de forma automática" de acuerdo a un baremo que ha hecho del departamento de Matemáticas de la UGR, según avanza el director del Patronato de la Alhambra sobre un concurso que cuenta con un presupuesto de licitación de 278.300 euros, lo que supone una rebaja de 6.000 euros.

"Las cancelaciones de grupos y su gestión es fundamental en el plano organizativo, lo que sucede es que es una práctica habitual de las agencias que hemos respetado, es decir, si se cae un grupo y se avisa con antelación se puede anular, por lo que hay unos plazos para hacer todas estas gestiones de última hora, incluso si se produce un cambio en los horarios de los vuelos en la medida de lo posible se intentan atender estas peticiones aunque es como un rompecabezas porque entran 300 personas cada media hora a los palacios, con lo que hay que hacer encaje de bolillos para atender estos cambios y anulaciones que surgen a última hora y que son complejas", según detalla Reynaldo Fernández sobre uno de los servicios fundamentales a partir del próximo 1 de mayo, cuando todos los visitantes de la Alhambra, sean particulares o a una agencia de viajes, tendrán que entrar al monumento con una entrada a su nombre personal e intransferible.

En este contexto, este servicio será fundamental en la implementación definitiva del sistema de entradas nominativas por la asistencia personalizada a los agentes de viajes, además de la "resolución de incidencias" que pudieran derivarse bajo la supervisión del Patronato de la Alhambra. La empresa que preste este servicio tendrá que presentar al Patronato todos los días, antes de las diez de la mañana, un informe con la ocupación esperada para ese día de visita y las entradas disponibles en el sistema que no hayan sido vendidas.

La Alhambra se prepara para el 1 de mayo, un día en el que el foco se pondrá en el acceso de los grupos de turistas al monumento, igual que pasó el 1 de enero, cuando los particulares estrenaron el sistema de entradas nominativas que, de momento, ha conseguido eliminar las colas en las taquillas ubicadas en el Generalife.