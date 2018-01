La Alhambra someterá a examen a las agencias para evitar fraudes

La Alhambra de Granada es una pequeña gran ciudad. Cada día cientos de personas trabajan en la conservación de un complejo monumental lleno de vida. Dentro de ese esfuerzo, la optimización de los recursos y servicios es fundamental. Con esta premisa, según explicó ayer el director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Reynaldo Fernández Manzano, el complejo monumental emprendió el pasado año un proyecto pionero con la Universidad de Granada para convertir el recinto en un lugar 'inteligente'. Un programa que, dirigido por el catedrático de Matemáticas de la Universidad de Granada, Rafael Pérez, busca entre otras cosas, hacer un reparto más justo de las entradas a la Alhambra y acabar con el fraude. Un conflicto, este último, que ya se ha conseguido erradicar en el ámbito de los tickets individuales tras la creación de los accesos nominativos que permiten la identificación del visitante en cada momento e incluyen un código QR para hacer un seguimiento de su visita. Es el mismo modelo que ahora se pretende implantar con las agencias para evitar la reventa ilegal.

Según detalló Rafael Pérez a este diario, en los últimos años numerosas personas hacían colas desde las cuatro de la mañana para comprar las entradas que luego revendían a cualquier precio. Tenían la posibilidad de comprar un máximo de diez lo que provocaba que las 500 que se ponían a la venta a primera hora se agotaran rápidamente. En el momento en que se han incorporado los datos ya no es posible acceder sin identificación, lo que ha acabado con este fraude. Por otra parte, la incorporación del Código QR permite abrir y cerrar los tornos por los que el visitante pasa. Esto implica realizar un seguimiento de sus pasos y evitar que los grupos entren y salgan en varias ocasiones en los mismos espacios. "Va dejando un rastro de por donde discurre la visita para que no haya grupos que repitan una y otra vez el mismo espacio con la misma entrada", detalló Pérez recordando que este nuevo acceso brinda información exacta sobre la venta de entradas y su uso. Además, habrá una alarma en los tornos para que el vigilante pida los DNI cuando suene. "No podemos pedir el DNI a todo el que entre pero cada cierto tiempo se exigirá para comprobar que todo está en orden", destacó.

La implantación de las entradas nominativas ha acabado con el fraude en la venta individual

Una vez superada esta parte, llega el turno de controlar la venta de accesos de las agencias acreditadas para evitar la reventa. En este sentido, Pérez reconoció quedarse atónico al escuchar las quejas de algunos directivos de empresas de turismo a cuenta de esta práctica. "Esto es participar en un mercado ilegal es delictivo", remarcó Pérez quien considera que lo normal en estos casos sería denunciar en un juzgado. "La subasta es ilegal tanto para el que compra como para el que vende y confío en que la Fiscalía actúe de oficio pues la denuncia es pública", detalló.

Sobre esta cuestión, recalcó que el Patronato no es responsable de ninguna forma. Para poner coto a estas actitudes se van a implantar dos proyectos. Por un lado, un sistema de distribución marcado por un índice de gestión y, por otro, la implantación, también aquí, de las entradas nominativas. Según el experto, el índice de gestión implica poner "nota" a las agencias autorizadas que reciben entradas. La nota se saca en base a los datos que recibirá este equipo respecto a qué hacen las citadas firmas con los tickets. Si la gestión es adecuada y piden realmente ajustándose a su demanda lograrán una mayor puntuación y se situarán en los primeros puestos a la hora de recibir. Si no lo hacen, les será cada vez más difícil optar a las entradas. Todo en base a unos criterios marcados por su "índice de gestión" numéricos y por, tanto, "justos". La distribución posterior se hace en base a un algoritmo de reparto de entradas creado por Pérez basado en unos cocientes que tienen en cuenta ese índice de gestión que va entre cero y uno y se calcula con unos valores que se han aprobado en las mesas de negociación del sector en el Patronato. "No hay mano humana en el proceso; todo se hace en un servidor ubicado en la UGR con toda la seguridad que esto supone".

Por otra parte, también se espera implantar las entradas nominativas en las agencias. La principal traba pasa por que éstas instalen la infraestructura informática necesaria para el envío de datos. Una medida que se lleva a cabo para acabar con el fraude pero también por razones de seguridad en un complejo monumental que recibe nada menos que casi tres millones de visitantes al año.