Almuñécar se convierte en la 'aldea gala' de Cs y resiste al sector de Luis Salvador

Ciudadanos decidirá en los próximos meses quién pondrá su foto a los carteles electorales para las elecciones autonómicas previstas para 2019. Y Almuñécar ha sido estos días el escenario del primer round entre la corriente que encabeza el portavoz provincial Luis Salvador y la del actual portavoz autonómico Juan Marín, que ha ganado a los puntos el máximo responsable del partido a nivel andaluz. El pulso se ha gestado en torno a la moción presentada por cuatro miembros de la junta directiva de Cs en Almuñécar para sustituir al actual coordinador, Francisco Torrecillas, una moción que acabó finalmente en papel mojado después de que se planteara una moción de censura contra cuatro de los sietes miembros de la junta directiva del partido, que seguirán en sus puestos una vez salvada la 'crisis' generada por el sector próximo a Luis Salvador, que ayer declinó valorar esta situación por tratarse de "cuestiones internas". Pero fuentes internas del partido consultadas por este periódico encuadran este episodio en la aspiración del actual diputado de Cs de disputar a Juan Marín ser el candidato del partido para las próximas elecciones autonómicas. Las mismas fuentes descartan que en el medio plazo pueda haber cambios en la Ejecutiva Regional.

Francisco Torrecillas resalta que esta moción ha tenido la peculiaridad de que ha sido orquestada por tres miembros de la junta directiva. "Las decisiones siempre se han tomado de forma unánime y con el apoyo de todos los miembros, por lo que este planteamiento no deja de chocarme aunque llevo poco tiempo en política y puede que esto sea más habitual de lo que parece", señala el coordinador de Cs en Almuñécar los dos últimos años y que se define como "un hombre de partido" y elude encuadrar este episodio en la disputa entre Luis Salvador y Juan Marín. En todo caso, Torrecillas defiende su gestión en la formación naranja y recalca que, en las últimas elecciones generales, el partido tuvo un "magnífico" resultado en Almuñécar por encima de la media del partido. "Yo me debo a la gente, me encanta el proyecto de Albert Rivera, el de Juan Marín...", apunta el máximo dirigente de Ciudadanos en la localidad de la Costa granadina.

El coordinador en la localidad costera se declara próximo a Albert Rivera y Juan Marín

La crisis de Almuñécar llega dos meses después de que Juan Marín y Luis Salvador escenificaran sus diferencias a costa de la reprobación al alcalde de Granada, Francisco Cuenca. Esta iniciativa que anunció Salvador fue calificada por el máximo dirigente andaluz como una "extralimitación" en sus funciones, aunque finalmente la apoyó pese a que 'afeó' al portavoz provincial que no tuviera el permiso de la dirección regional cuando anunció esta medida.

En todo caso, la partida de ajedrez en el tablero naranja ya está en marcha con Luis Salvador consolidando su poder en la provincia de Granada, donde todavía no controla enclaves de máxima importancia como Albolote o Armilla, según aseguran a este periódico fuentes internas de la formación.