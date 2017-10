Alumnos de un instituto dejan de ir a clase por la suciedad del centro

Alumnos del IES Beatriz Galindo 'La Latina' de Motril no asisten desde el pasado viernes a clases por la falta de limpieza en el instituto. El propio AMPA tuvo que recomendar a través de una nota dirigida a los padres de estos alumnos que no asistieran a las aulas por motivos de salubridad, ya que desde el 2 de octubre no se limpian estas instalaciones educativas.

Los padres también han presentado un escrito a la delegación de Educación para que busque soluciones y que se cubra el servicio de limpieza para evitar problemas de salubridad en el centro que está en unas condiciones lamentables. Para el PP esta es una situación que no puede producirse y que debe de tener una solución urgente. "Es inconcebible que un servicio tan básico no se preste en un espacio educativo en el que a diario acuden cientos de estudiantes y que tienen derecho a recibir sus clases en unas condiciones mínimas de higiene", indicó la portavoz popular Luisa García Chamorro.

La portavoz avanzó además que su formación política va a llevar esta problemática al Parlamento de Andalucía y preguntó al Ayuntamiento de Motril por las gestiones ha hecho para dar solución a este grave problema, al que hay que añadir que este Centro Educativo tiene un medio de transporte insuficiente para cubrir las necesidades del mismo con los inconvenientes que esto conlleva para alumnos y familias.