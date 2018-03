Ana Pastor, premio Caballo de Atila por el aislamiento ferroviario

En paralelo a los Oscar, Hollywood también distingue a los peores actores del año con los Ratzzie. A esta categoría pertenece el premio Caballo de Atila que las plataformas por el AVE estrenaron ayer con la primera galardonada: la exministra de Fomento Ana Pastor. El 'acto de entrega' se celebró en la explanada de la estación de Andaluces, que sigue sin tráfico ferroviario desde que durante su mandato se cortaran provisionalmente las conexiones por un plazo inicial de 4 meses para efectuar los trabajos en la línea del AVE. El próximo 7 de abril se cumplen tres años desde esta decisión y tanto Marea Amarilla como Ave sí pero no Así denunciaron esta decisión con una performance en la que entregaron el diploma a una muñeca con una camiseta amarilla, que recogió el premio en 'representación' de Ana Pastor. "En nombre de las plataformas que integran la Marea Amarilla entregamos el premio Caballo de Atila a la exministra por haber decretado la interrupción del tráfico ferroviario el 7 de abril de 2015", según dijeron desde Marea Amarilla en la ceremonia de acto de entrega, donde anunciaron que enviarán por correo el diploma al domicilio de Ana Pastor y que los premios tendrán carácter mensual. "Necesitamos que esta situación se acabe porque la reconexión por Moreda se puede hacer mañana, el soterramiento debe hacerse para evitar que los barrios sigan divididos y que hay que ejecutar la Variante de Loja para tener un AVE de verdad", afirmó el portavoz de Marea Amarilla, Francisco Rodríguez. El representante de Ave sí pero no Así, Antonio Campos, denunció por su parte los "problemas graves de seguridad" en el tramo de AVE que discurre por Loja, lo que ya denunciaron a la Agencia de Seguridad Ferroviaria. "Vemos con estupor como se sigue retrasando el plazo para la puesta en marcha, pero el gran problema no es que no llegue el AVE, es que no lleguen los trenes y la culpa es de la ministra que dijo que las obras se cortaban para cinco mes y llevamos ya tres años", señaló en el acto convocado en la estación de Andaluces, donde están ya casi terminados los trabajos de urbanización de la explanada.

Marea Amarilla anunció que el próximo martes tendrá lugar una nueva reunión de la Mesa del Ferrocarril, donde las plataformas buscarán el apoyo de partidos, empresarios y sindicatos para la gran manifestación que tendrá lugar el 8 de abril con motivo de los tres años de aislamiento ferroviario. Sin embargo, la comisión de seguimiento de las obra del AVE sigue sin una convocatoria en el horizonte tras el anuncio del Ministerio de Fomento de que se ha iniciado el proceso para licitar el estudio técnico del soterramiento del AVE en Granada. En este sentido, Rodríguez denunció que esta licitación "sigue sin publicarse en el BOE" y que, en todo caso, el plazo de dos años para realizarlo es una "maniobra de distracción".

Ana Pastor, que en enero fue calificado por el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, como "la mujer que más ha hecho por Granada en democracia", fue ayer protagonista como el primer premio Caballo de Atila de la Marea Amarilla.