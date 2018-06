Andalucía descarta eliminar septiembre

Seis comunidades autónomas adelantaron el pasado año la convocatoria extraordinaria de septiembre con el objetivo de que los estudiantes pudieran comenzar antes los trámites de ingreso en la universidad. Este año ya son diez las que adelantan la segunda convocatoria de selectividad y sólo seis las que la mantienen inamovible, entre ellas Andalucía, que, en palabras de la consejera de Educación, Sonia Gaya, todavía "no ha abierto ese debate".

Gaya reconoció que existe un "runrún" sobre la posibilidad de adelantar la convocatoria extraordinaria a antes de las vacaciones estivales. Se trata de una reclamación de la Universidad de Granada, que, de hecho, ya ha suprimido septiembre y 'comprimido' todo el curso en el periodo que va de septiembre a julio.

Los alumnos de Asturias, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Rioja, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana que suspendan segundo de Bachillerato o la primera convocatoria de selectividad no tendrán todo el verano para prepararse las materias pendientes. Los exámenes finales en los institutos se han adelantado a los últimos días de mayo y las recuperaciones que antes eran en septiembre ahora son en junio, para que los estudiantes puedan presentarse a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión ( Pevau) a finales de junio o los primeros días de julio, según la región. El objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes de la segunda convocatoria ingresen antes en las titulaciones deseadas y no se incorporen a las clases con el curso iniciado.

En Andalucía, donde existe un distrito único, aún no se ha planteado esta cuestión de forma oficial, a pesar de que la UGR ha hecho pública su postura y, en la práctica, tiene dos calendarios de inicio del curso académico para poder atender a los que se examinan de selectividad en septiembre. Las clases de primero en los grados con vacantes se retrasan unos días para que los que se incorporan tras esa convocatoria no pierdan sesiones lectivas. De la petición de la UGR, Gaya aseguró no tener conocimiento y que la UGR puede "valorar lo que quiera".

Para que Andalucía adelante su convocatoria extraordinaria de acceso a la Universidad se deberán adelantar también las recuperaciones en los niveles educativos previos, una medida que, en palabras de la consejera del ramo, Sonia Gaya, "tendrá que ser una decisión conjunta".