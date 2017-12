Antonio Jara cierra su etapa pública y deja la presidencia de CajaGranada

La reunión ayer del Patronato de la Fundación CajaGranada se preveía importante por el nombramiento de nuevos patronos y la definición de su hoja de ruta dentro del nuevo escenario marcado por la fusión Bankia-BMN y el papel que tendrá que jugar la Fundación con su nuevo socio. Pero finalmente se convirtió en trascendental por una noticia de calado que supuso una sorpresa: la dimisión de Antonio Jara Andreu, presidente de CajaGranada Fundación desde 2010, que deja la vida pública tras 30 años como una figura clave en la capital y la provincia.

Jara -que fue alcalde de Granada de 1979 a 1991 por el PSOE- presidió ayer su último patronato y en el último punto anunció su marcha, que enmarca en una decisión "natural" para dar espacio a gente joven; para, tras duros y difíciles años de gestión de la entidad en los peores momentos de crisis económica y de futuro de la Caja, abrir una nueva etapa en la Fundación en la que habrá que seguir trabajando duro para definir su futuro en un escenario que ha cambiado en los últimos meses. Su dimisión -que adelantó ayer Radio Granada- se hará efectiva hoy y el último acto lo tendrá el jueves en Madrid en el consejo de administración de Bankia.

Tras conocerse su salida, Jara explicó a Granada Hoy que la decisión no lleva detrás ninguna diferencia o conflicto con la nueva etapa abierta por la fusión Bankia-BMN sino que es cuestión personal. De hecho, cree que "se va a fortalecer a Granada" con la nueva estructura financiera y que, con la fusión Bankia-BMN (la fundación poseerá un paquete de acciones equivalente al 0,8% del capital social a partir del 1 de enero), se va a dar "un impulso" a la economía granadina. En opinión de Jara, Granada volverá a recuperar con Bankia su "referente" financiero.

A sus 71 años y tras 50 en Granada -30 en la vida pública-, Jara considera que es el momento de jubilarse. Para eso se va con los deberes hechos, con los objetivos cumplidos -se han aprobado incluso provisionalmente los presupuestos de 2018- y "muy orgulloso" de su labor, resaltando que a su llegada encontró una Fundación muy politizada que ahora deja "aseada y representativa socialmente de Granada".

"Es hora de abrir una nueva etapa, de que un anciano dé un paso al lado", decía ayer convencido de que la decisión será lo mejor para la Fundación, que se encuentra en muy buen momento y que tendrá que definir su futuro con una nueva entidad, Bankia. "Hay que dar paso a gente con ideas nuevas", un equipo que se tendrá que encargar de formalizar con Bankia los detalles de la nueva relación.

En una primera valoración, reconoce que han sido "8 años duros", "extremadamente duros", pero recuerda que "uno no elige" el momento que le toca, en alusión a la gestión de CajaGranada durante la crisis y los movimientos de fusiones de cajas, bancos y entidades financieras en los últimos años que ha llevado a la caja granadina a tiempos de ajustes y cambios. "No ha sido un crucero, ha sido una travesía accidentada, pero hemos conseguido llegar a puerto, no ha sido un naufragio", valora Jara, que se va "orgulloso" de que la entidad no haya perdido su apuesta por el territorio y por los intereses generales de Granada.

Jara fue nombrado oficialmente presidente de CajaGranada a principios de 2010 en sustitución de Antonio María Claret en un proceso de renovación de los órganos y elegido por PSOE y PP, que se pusieron de acuerdo seis meses antes para su nombramiento. Fue elegido presidente del Banco Europeo de Finanzas y en 2013 abandonó las funciones ejecutivas en BMN -donde era vicepresidente segundo- manteniendo la presidencia de CajaGranada y volvió a la UGR. Ahora dice adiós tras toda una vida dedicada a Granada.