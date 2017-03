Apartamentos para uno: pocos metros y caros

Encontrar un piso para vivir solo se ha convertido en una pesadilla ahora que gran parte de la oferta ha mutado a turística. Sobre todo si la persona que lo buscan roza los treinta, trabaja y desea una vivienda asequible y ciertas comodidades. La mayoría de los pisos de ninguna o de una habitación que se ofertan en la capital apenas superan los treinta metros cuadrados. Constan de un baño y diseños imposibles con armarios que guardan una cocina en su interior con lo básico o camas empotradas a muebles para ganar espacio. Lo más insólito es que, estos pisos de escasos metros rozan los 300-350 euros. A lo que hay que sumar los gastos de luz, agua e internet y en algunos casos butano provocando que la mensualidad se eleve por encima de los 400 euros. Un precio demasiado elevado que muchos no están dispuestos a pagar. Así, compartir piso se ha convertido en la fórmula ideal para independizarse. Los gastos a medias se afrontan mejor. Otras personas, directamente, ni se plantean la mudanza. La inestabilidad laboral y los sueldos bajos tampoco lo facilitan. "Vivo con otras tres chicas en la zona del Paseo del Salón y la verdad es que me va bastante bien", explica Claudia Pineda quien destaca las ventajas de compartir. Ella (que trabaja) convive con otras tres jóvenes que también lo hacen, lo que facilita la convivencia. Los horarios son parecidos y no hay tantas ganas de fiesta.

Mezclar a un trabajador en un piso con estudiantes universitarios o jóvenes erasmus puede generar conflictos. Los ritmos son incompatibles. Sobre la posibilidad de mudarse sola a una vivienda Pineda explica que solo hay estudios o pisos de baja calidad con precios inasumibles. "Son estudios sin ventana o que dan a patios interiores sin luz", detalla la joven que remarca que un piso de una sola habitación ronda los 400-500 euros. "Un piso reformado para vivir cinco o diez años solo se puede asumir a medias con una pareja o compartiendo. Si no, es prácticamente muy difícil". "O tienes calidad o tienes precio. Las dos cosas son incompatibles". Como desventaja de compartir, Pineda explica las dificultades que conlleva conocer cada pocos meses a nuevas personas y el proceso adaptación.

Los trabajadores optan por compartir piso entre sí para ganar tranquilidad

Alejandro Pérez es otro de los jóvenes que optó por compartir piso junto a otros chicos. Natural de Baza, tuvo que mudarse a la capital a principios de curso para trabajar. Tras dos semanas de búsqueda logró un piso compartido en Arabial aunque reconoce que fue complicado. "Había muchos estudiantes y yo prefería gente más mayor", destaca Pérez que comprobó cómo la mayoría de los pisos individuales rondaban los 350 euros. Compartiendo pagas 180 y el piso es mejor. Quien si encontró un piso individual acorde a sus necesidades fue Ana Cristina Redondo. Su esfuerzo le costó. Según relata tardó más de un año en encontrar una vivienda en la zona a su gusto y con un precio razonable. "Es muy difícil. Estuve un año visitando pisos y con inmobiliarias", destaca Redondo que cree que lo más complicado es encontrar una vivienda con una sola habitación. Sobre compartir, reconoce que no se lo plantea. "Económicamente sería mejor pero trabajo y creo que compaginar mi vida con otra persona que pudiera alterar mi rutina no me interesa", destaca.

Marina Rivero que reside con su madre y su hermana corrobora todo lo anterior. Encontrar un apartamento es casi misión imposible. "Tengo dos amigos que se han independizado y han tardado cerca de un año en encontrar una vivienda", detalla Rivero que tampoco se plantea compartir. "Descarté los estudios porque son muy cutres. Y, la vivienda con una habitación sale muy cara". A ella le gustaría un piso cerca de donde vive ahora para estar cerca de su familia. Por ahora, no ha habido suerte. Donde sí ha visto viviendas de mayor calidad y con un precio coherente es en el Cinturón. Pero no está interesada. La dependencia del transporte público o el vehículo privado condiciona esta opción.