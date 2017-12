Apoyo desde el Congreso y Ferraz a Chaves y a Griñán

Apoyo de Ferraz a los ex presidentes de la Junta. Ambos fueron presidentes también de la Ejecutiva federal, pero tuvieron que dejar sus actas en el Congreso y en el Senado, incluso ya no tienen el carné del partido. Sin embargo, desde Ferraz se explicó que hay confianza en que los dos ex presidentes sean declarados inocentes. Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, sostuvo ayer que los ex presidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán constituyen "un ejemplo" para otros dirigentes que no asumen responsabilidades políticas. En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Robles dijo que hay que afrontar "con mucha naturalidad" el juicio que comenzó ayer en la Audiencia de Sevilla sobre la pieza política del caso de los ERE fraudulentos. "Los procedimientos judiciales se tienen que desarrollar en un Estado de derecho", defendió la portavoz socialista, quien recordó que los dos expresidentes andaluces ya asumieron sus responsabilidades políticas, "que no penales", puntualizó. Margarita Robles incidió que "desde el punto de vista de quien asumió responsabilidades políticas y quien dejó toda su responsabilidad política son un ejemplo para otros dirigentes políticos que no asumen esas responsabilidades políticas".