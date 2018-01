Aprobación inicial de la tasa de la basura en un pleno descafeinado

En apenas treinta minutos los grupos municipales aprobaron ayer los primeros nueve puntos de un pleno descafeinado que se celebró sin grandes sobresaltos. Uno de los momentos más destacados fue cuando se votó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida y tratamiento de residuos sólidos municipales. En la comisión previa, los grupos municipales habían mostrado sus dudas en cuanto a la fórmula de la Diputación Provincial a la hora de calcular el coste. Sin embargo, ayer salió adelante. No obstante, dado que se trata de la aprobación inicial los grupos podrán presentar alegaciones. Así, no está todo ganado aunque al menos se percibió un tono más dialogante que en el pleno extraordinario en el que el PSOE pretendía modificar el IBI (fue imposible).

Sobre esto habló ayer el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Economía, Baldomero Oliver. Ha pasado una semana desde que el Ayuntamiento recibió una carta amenazante del Ministerio de Hacienda ante el incumplimiento continuado de los planes de ajuste que se arrastran desde la etapa popular (2012). Ahora el interventor municipal tendrá que contestar al Ministerio y poner tranquilidad a una situación económica realmente compleja. "El interventor tendrá que contestar y espero que en su escrito quede reflejado que muchas de las medidas que nos solicitan que pongamos en marcha se entiendan por cumplidas con la aprobación del plan de ajuste", detalló ayer Oliver que recordó que pese a la imposibilidad de aprobar las ordenanzas fiscales y la modificación del IBI el documento contiene otro paquete de medidas para sanear las cuentas. En este sentido, el edil confió en que "este año termine con superávit -ahora mismo se está liquidando el presupuesto- para poder aplicar esta cantidad al remanente negativo de tesorería para que los datos sean más positivos".

Sobre el bloqueo que los grupos municipales de la oposición han hecho a la hora de modificar el IBI Oliver dijo que le encantaría poder contárselo al Ministerio. "Ojala me lo preguntara. Le explicaría la sin razón con la que nos vemos obligados a gobernar".

Otro de los retos que tiene por delante su área, además de alejar la intervención del Gobierno central es la redacción del presupuesto. A pesar de las dificultades económicas que arrastra el Ayuntamiento el edil continúa cuadrando cifras. No obstante, Oliver prefirió no dar detalles ni fechas de presentación para no incumplirlas. En este sentido, en el pleno sí se desveló una de las partidas que van a crecer. Se trata de la relativa a comercio pues el equipo de Gobierno entiende que hacen falta medidas para impulsar los negocios de los granadinos que están sufriendo un verdadero bache tras la implantación de grandes superficies comerciales ubicadas en el Cinturón. "Una vez nos reunimos con las asociaciones de comerciantes vimos que era insostenible que el presupuesto sea de sólo 15.000 euros", detalló Oliver quien consideró incrementar esta partida. Aunque todavía nada está cerrado. "Estamos trabajando con las áreas y llevando a cabo un serio ajuste en materia de gastos. Cuando lo tengamos listo lo presentaremos".