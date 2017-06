Archivan la investigación al alcalde de Armilla tras la denuncia de 'Ahora Sí'

La Fiscalía Provincial ha archivado la denuncia de investigación penal contra el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez (PSOE), su concejal de Servicios Sociales y el secretario general del Ayuntamiento derivada de la denuncia por un presunto delito de prevaricación y cohecho interpuesta por el grupo municipal Ahora Sí Armilla, según ha informado el Consistorio en una nota. La causa que originó la denuncia archivada por la Fiscalía Provincial se fundamenta en la expulsión del concejal de Ahora Sí Armilla, Domingo Sola, ya que ésta se tramitó en un expediente con irregularidades y errores procesales, ha agregado el Ayuntamiento.

Ello motivó que el secretario municipal informara de que dicho edil no era un "no adscrito" y que, por tanto, seguía formando parte del grupo de Ahora Sí y del equipo de gobierno. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Armilla ha mostrado "su satisfacción" por lo que entiende como un "nuevo respaldo judicial a la gestión del municipio que realiza el equipo de gobierno" y a la legalidad de sus actuaciones. Asimismo, ha pedido a Ahora Si Armilla "a no embarrar más la vida municipal", recordando que esta formación presentó el 9 de diciembre de 2016 denuncia en la Fiscalía contra el alcalde de Armilla, el concejal de Servicios Sociales, Domingo Sola y, el entonces secretario general por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y cohecho. La fiscal dictó decreto el 2 de mayo de 2017 entendiendo que los citados hechos no revisten carácter de infracción penal y no son constitutivos de prevaricación ni cohecho, al no existir irregularidad.