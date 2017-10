Arcuri incumple el acuerdo y no entrega a sus hijos a Juana Rivas

Juana Rivas no se reunió ayer con sus hijos. Pese a contar con una autorización judicial por la que se le permitía visitar y pernoctar hasta el miércoles con sus hijos, de 3 y 11 años, en el hotel italiano donde se aloja, la madre de Maracena no pudo reencontrarse con los niños ya que el padre, el italiano Francesco Arcuri, no los entregó por "falta de organización". Hoy comienza la vista sobre la custodia de los menores, la cual actualmente recae sobre el progenitor.

La batalla legal por la tutela de los menores se remonta al pasado 2016, cuando Juana Rivas fue denunciada por el padre los niños por "sustracción de menores", al haber salido con los niños de la isla de Carloforte, donde residían. Tras ello, los juzgados italianos emitieron una orden que obligaba a Rivas a devolver a los niños a su progenitor, con residencia en Italia, que fue incumplida por la maracenera.

Según esta orden, Rivas tenía que haber hecho entrega de los niños el pasado mes de julio a Arcuri, a quien acusa de malos tratos, pero hizo caso omiso y se fugó junto a sus hijos para evitar que volviesen a Italia. Tras un mes ilocalizable, esta madre maracenera acabó entregándose a la justicia, ya que toda esta situación había hecho que la causa derivase en un proceso penal. De este modo, los hijos fueron entregados a Arcuri -que cuenta con la custodia provisional de los menores-, con quien Rivas mantiene un pulso judicial por la tutela de los niños, cuya vista se inicia hoy, a las 9:00 horas, en el tribunal de Cagliari.

Sin embargo, la asistencia de Juana Rivas a la vista no estaba confirmada: el mal estado de salud que arrastraba durante la última semana y la posibilidad de ser detenida por la justicia italiana -para lo que finalmente consiguieron una certificación judicial que confirmase que no iba a ocurrir-, habían puesto en duda su desplazamiento hasta Italia.

Pese a ello, los abogados de Rivas solicitaron que, de acudir ella a la vista, pudiese pasar tiempo con los niños, con los que mantiene una videollamada diaria, pero que no ve en persona desde que los entregó el pasado mes de agosto. Finalmente, el tribunal de Cagliari accedió a la petición y dictó un auto por el que permitía que Rivas pudiese visitar a sus hijos hasta el miércoles y pernoctar con ellos en el hotel donde se aloje. Ante ello, los abogados de Arcuri solicitaron que durante la visita estuviese presente alguien del entorno del padre o de los servicios sociales.

En cambio, cuando Rivas aterrizó ayer en Italia no se reencontró con los niños. Según los abogados de Arcuri, las dudas hasta última hora de si iba a acudir o no a la vista, hicieron que el padre no pudiese organizar el encuentro. Asimismo, los letrados expresaron que la resolución judicial para el encuentro de los hijos con su madre y el lugar donde debe hacerse "no está claro", por lo que esperan que hoy durante la vista se concrete todo.