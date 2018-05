Arranca la era de los tickets nominales

La Alhambra estrenó ayer su nuevo sistema de accesos para grupos con entradas nominativas completando así una transformación que comenzó el pasado mes de enero cuando instauró los pases nominales para los turistas individuales. La propuesta, que ha causado rechazo y críticas desde un sector de las agencias de viajes por considerarla perjudicial para el destino, es ya una realidad y se irá adaptando poco a poco para que a partir del verano el funcionamiento entre el monumento y las empresas esté normalizado. "Ha comenzado con total normalidad y sin ninguna incidencia", señaló ayer el director del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Reynaldo Fernández Manzano, quien además señaló que, aunque la implantación de la medida estaba fijada para este Puente del Primero de Mayo, en la práctica "se aplicará un periodo de transición" para que los turoperadores puedan adaptarse. El objetivo de la Alhambra es conseguir acabar con el fraude de la reventa y mejorar la seguridad del recinto, unos argumentos que no convencen a parte del colectivo de los turoperadores.

"Muchas agencias sí han hecho uso ya de las entradas nominativas y otras todavía tenían entradas anticipadas desde hace tres meses por lo que no han podido", detalló Fernández Manzano. Un cambio que se ha producido en una fecha festiva con una Alhambra que ayer, como cabía esperar, colgó el cartel de no hay billetes. Y es que entre la limitación obligada de aforo y entre el influjo propio del monumento, los accesos al monumento fueron un hervidero de turistas nacionales y extranjeros desde primera hora de la mañana, pese a que la temperaturas bajas y los cielos grises no acompañaron del todo a las visitas del Primero de Mayo.

"Ha habido mucha gente como siempre", destacó el director del Patronato, quien además apuntó que el Plan Pernocta está (al que ya se han adherido un centenar de complejos hoteleros granadinos) ha empezado con muy buen pie. Este proyecto que pretende fomentar las estancias de los visitantes a la ciudad permite acceder de manera directa a la compra de un pase a la fortaleza nazarí por 16 euros a cambio de reservar dos noches de hotel.

Una propuesta que llega en plena polémica por las entradas nominativas. Algunos agentes del sector han criticado el nuevo sistema, entre ellos la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), que hace unos días advirtió de que la Alhambra será el primer monumento del mundo que exija el nombre, documento de identidad, sexo y edad de cada uno de los integrantes de sus grupos o clientes particulares a la hora de reservar la entrada. La actual entrada contará con un código QR y estará vinculada al DNI o al pasaporte del visitante.