"Aspiramos a recuperar el espíritu del 15-M"

1la candidatura de la que formo parte surge de una iniciativa por la integración, que lleva meses intentando crear en Granada un espacio de trabajo compartido y cordial en el que nadie se sienta excluido. Es un movimiento de abajo arriba, sin tutelas institucionales, que aspira a recuperar el espíritu del 15M en Podemos, invitando a todas las personas inscritas y a los Círculos a ser más protagonistas y abriendo el partido a la sociedad y a la colaboración con otras fuerzas políticas y personas independientes. Nadie que esté dispuesto a trabajar por una sociedad más justa debe ser excluido.

2Esta iniciativa lleva meses aplicando un método de trabajo muy sencillo que consiste en hacer valer y trabajar sobre la multitud de ideas y propuestas en las que estamos absolutamente de acuerdo, dejando aquellas preguntas más difíciles de contestar, sobre las que es legítimo e incluso necesario tener dudas, para una deliberación franca y transparente en la que puedan implicarse todas las inscritas e inscritos. Nadie que quiera participar en ese debate será excluido, todas las aportaciones serán bienvenidas. Hemos avanzado mucho siguiendo este sencillo método.

3Podemos Granada no puede ir a ningún sitio sin un buen entendimiento con el resto del partido. Ahora bien, esperamos que tanto los responsables estatales como andaluces cumplan su compromiso de respetar un cierto grado de autonomía que permita a los distintos consejos ciudadanos municipales adaptar sus estrategias políticas y electorales a la diversa realidad de cada ciudad. Con respecto a Alberto Matarán, no puedo sino remitirme a las palabras de Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía, que le agradeció la labor realizada en los últimos años. Es verdad que en esos años se han cometido algunos errores en Podemos Granada, han sido unos años muy difíciles y todos y todas hemos aprendido de esa experiencia.

4Nuestra candidatura apuesta por una confluencia amplia de fuerzas progresistas que acabe con las formas ineficaces y corruptas de gobernar que nuestra ciudad ha sufrido durante las últimas décadas. Ya existe un acuerdo a nivel estatal con IU, que ha dado lugar a la confluencia Unidos Podemos, que valoramos de forma muy positiva. Así que, indudablemente, IU ha de ser uno de los interlocutores más destacados en el camino hacia esa confluencia. Es pronto para especificar la fórmula concreta. Antes de eso será necesario mucho diálogo dentro y fuera de Podemos.

5Cuenta con el único apoyo que nos importa, el de un gran número de inscritas e inscritos, muchos de ellos militantes activos de sus respectivos círculos, que están impacientes por superar el escenario de enfrentamiento interno en el que se han gastado ya demasiadas energías y volcarse en conseguir el cambio político y una sociedad más justa.

6Podemos Granada ha de dirigirse a todas las personas que quieran colaborar con el partido sin mirar si llevan o no alguna etiqueta pegada a la espalda. Nuestro proyecto no pasa por repartir puestos entre familias, reales o imaginadas, sino en conseguir que cada persona contribuya realizando las tareas en las que más cómoda se sienta. No podemos permitirnos el lujo de prescindir de nadie.

7Es una alegría que se vayan superando tensiones internas y que sea posible alcanzar acuerdos. El próximo paso es hacer más participativos y transparentes los procesos de elaboración de candidaturas y conseguir una mayor presencia de las mujeres en los escenarios principales de toma de decisiones.

8Los partidos no deben ponerse al frente de los movimientos sociales, ni tampoco intentar capitalizarlos. Hay que respetar la pluralidad política de quienes participan en ellos y entender que es la ciudadanía la que debe ser protagonista en la conquista de sus derechos. Ahora bien, quienes luchan por causas justas como la salud, la conexión ferroviaria, la garantía de las pensiones, la igualdad entre hombres y mujeres o la descontaminación de la ciudad deben tener la seguridad de que Podemos Granada va a estar siempre a su disposición para lo que necesiten.

9Trabajamos por incluir a Granada en la lista de ayuntamientos del cambio. En cuanto al modo de conseguirlo, tendremos que contar con la opinión de las personas inscritas en Podemos y también habrá que acordar la estrategia con las demás fuerzas que formen parte de la hipotética confluencia electoral en la que participe Podemos Granada. Pero entiendo que es una prioridad para nuestro partido evitar que el PP recupere la Alcaldía de la ciudad, y para ello el primer paso es conseguir que Podemos y sus aliados consigan el mayor número posible de concejales en el Ayuntamiento. Solos o en compañía de otros tenemos que aspirar a conseguir más concejales que el PSOE y negociar desde esa posición.

10Esa decisión debe resultar de un diálogo pausado entre las instancias superiores del partido, a quienes corresponde diseñar la estrategia global, y la militancia de Podemos en la provincia de Granada, que es la que conoce mejor a sus vecinos y vecinas. Habrá que tener también en cuenta las posibles alianzas con otras fuerzas. En general, creo que nuestro partido tiene que combinar una constante renovación en los puestos de responsabilidad, para evitar la profesionalización de la política que tanto daño ha hecho a otros partidos y al país, con una puesta en valor de la experiencia de quienes ya han ostentado puestos de representación.

11En nuestro documento político-organizativo planteamos las líneas fundamentales que debería defender Podemos para la ciudad. Queremos una Granada del encuentro y la vida, no de la mercancía. Hablamos de sanear el Ayuntamiento, mejorando la gestión y reduciendo gastos superfluos sin empeorar los servicios. También de que el Ayuntamiento debería apoyar decididamente las reivindicaciones de la ciudad en asuntos como la desfusión hospitalaria, la reconexión ferroviaria y el soterramiento de las vías. Todos estos retos tienen que afrontarse mediante un plan de conjunto coherente y sostenible, y no el mero parcheo y el ensayo y error al que, por desgracia, estamos acostumbrados. El futuro de la ciudad tiene que pasar por la potenciación de Granada como ciudad del conocimiento, en colaboración con la Universidad, por la regulación del turismo para no matar a la gallina de los huevos de oro y por la mejora de las condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad. Para conseguir todo esto es necesario escuchar a la ciudadanía, fomentando la participación, y fijarse en muchos de los logros de los llamados Ayuntamientos del cambio.