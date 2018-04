La Atención Primaria, la gran olvidada entre los MIR con mejores expedientes

La 'huelga residente', aplazada por ahora

Hace unos días se decidió que la huelga de los MIR se aplazará hasta el próximo 11 de mayo a las 15:00 horas. Finalmente la amenaza del paro indefinido en las cuatro urgencias de los dos hospitales que se iba a producir esta pasada semana se desactiva por "problemas de papeleo", pero su fantasma sigue sobrevolando el status quo de la sanidad granadina. El anuncio de la moratoria tuvo lugar tras concluir la segunda de las reuniones -en dos días- entre los gerentes Pilar Espejo (Virgen de las Nieves), José Luis Gutiérrez (Hospital Campus) y María Aguilera (Distrito Sanitario de Granada) y el Comité de Huelga de los residentes. El encuentro entre las dos partes no fue fructífero, ya que según los representantes de los MIR no se dieron "unos avances suficientes". Ahora, los residentes tienen una oportunidad de mejorar la convocatoria "ya que no hemos montado ninguna huelga antes", por lo que pretenden "seguir negociando y no llegar a este extremo". Según relatan los médicos jóvenes, entre sus reivindicaciones actuales, "es frecuente" que las guardias las lleven a cabo con "una desmesurada carga asistencial y sin la docencia ni la supervisión efectiva que se requiere para garantizar la seguridad de los pacientes, una calidad asistencial digna, el cumplimiento de la normativa y legislación vigente y su contrato formativo". Advierten además de que esta situación "no viene de nuevo", puesto que desde hace años se ha hecho llegar a las responsables médicos y docentes las distintas problemáticas que generan unas guardias que han calificado de 'low cost' . De hecho, sostienen que en Granada, "en menos de diez años ha habido dos convocatorias de huelga de residentes, esta sería la tercera" y que estas problemáticas "no suceden en otras urgencias de hospitales de referencia del Estado, donde a pesar de una alta carga asistencial y la naturaleza propia de las urgencias se garantiza unas condiciones de trabajo dignas y una correcta supervisión de todos los médicos residentes".