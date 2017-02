La Audiencia confirma la complejidad de la causa que investiga al alcalde

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la declaración de especial complejidad de la causa donde está siendo investigado el alcalde de Granada, Paco Cuenca, y donde se indaga si como delegado provincial de Economía e Innovación de la Junta usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de las inspecciones para cursos de formación en Economía Social. En un auto, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla rechaza así los recursos presentados por varios investigados contra la decisión del juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, de declarar la complejidad de la causa y señalar un plazo máximo de 18 meses para la instrucción de la misma.

El tribunal sevillano dice que "es verdad" que la declaración de complejidad se resolvió a petición de la Fiscalía de Sevilla "sin oír a las demás partes, pese a las previsiones" del artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, motivo por el que varios investigados recurrieron por vulneración del derecho de defensa.

En este sentido, el juez rechazó dicho recurso en un auto donde "entró también en el análisis de las razones de fondo que tuvo para la declaración impugnada, aunque fuera esencialmente por remisión a la solicitud del fiscal, que invocaba el número de diligencias de instrucción practicadas y el número de investigados, así como el estado de la causa".

La Audiencia Provincial de Sevilla sostiene que los recurrentes "asumieron ese contexto procesal hasta el punto de que formuló alegaciones al referido auto en las que llegaba al extremo de argumentar que 'lo que procedería no es solamente el sobreseimiento de la causa respecto de mis representados, sino su archivo de plano". "No se aprecia, pues, que se haya causado indefensión material a las demás partes con aquel actuar del Juzgado, estimando este tribunal que, por ello y por razones de economía procesal, cabe entrar a analizar la procedencia de la combatida declaración", argumenta la Audiencia.

Al hilo de ello, explica que el objeto de la causa "lo constituye, en esencia, la supuesta contratación irregular de personal externo para el desempeño de funciones de inspección en cursos de formación contratados en los años 2011 y 2012 por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia", hechos investigados "como posibles delitos de usurpación de funciones y malversación en relación concursal".

A juicio de la Audiencia, "tal objeto pone ya de relieve lo intrincada que podría resultar y está resultando la instrucción", y de hecho los dos recurrentes "no aparecían en la relación de denunciados reflejada en la denuncia que provocó la incoación del proceso", y que fue interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). "Lo anterior muestra cómo la instrucción se ha ido ampliando, y así prosigue, de lo que buena muestra" es el auto de 20 de octubre de 2016 donde el juez citó a declarar como investigados al alcalde de Granada y a otras nueve personas, "de suerte que no es razonable hablar de que no concurren 'circunstancias sobrevenidas'".

Por ello, "se revela como razonable y adecuada a Derecho -pese a que otra cosa entienda la Junta de Andalucía- la declaración de complejidad al amparo de los artículos 1 y 2 del artículo 324 de la Ley Penal de Ritos", recoge el auto. Recientemente, el alcalde de Granada solicitó al juez instructor el sobreseimiento de las actuaciones, todo ello después de que el pasado día 12 de diciembre de 2016 declarara como investigado tras la denuncia interpuesta contra él por el SAF.

En una providencia fechada el 18 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez tiene por formulada la solicitud de archivo aunque no la resuelve por ahora "a la espera del resultado de las diligencias pendientes (testificales, y documentales acordadas por medio de auto de 21 de octubre de 2016, providencia de 1 de julio de 2016, fundamentalmente)". "Con su resultado se resolverá", manifiesta.