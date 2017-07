La Audiencia rechaza declarar nulos los arrestos de la operación Nazarí

La Audiencia Provincial ha rechazado declarar la nulidad de las detenciones realizadas el pasado 13 de abril en el marco de la operación Nazarí, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la ex concejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros funcionarios investigados. El escueto auto de la Sección Segunda de la Audiencia no entra al detalle ni se pronuncia sobre la justificación y la legalidad de los arrestos - como sí hizo la jueza del caso Nazarí, María Ángeles Jiménez, en el auto objeto de recurso-, sino que se limita a establecer la improcedencia de que la autoridad judicial declare la nulidad de unos actos que no fueron procesales, como argumentan en su recurso los propios investigados.

Según consta en el auto fechado el pasado 26 de junio, la parte recurrente propone la nulidad de un acto "que no es propiamente ni judicial ni procesal, su ejecución no emana de la autoridad judicial, ni se concreta en una actuación procesal pues, tal y como repite el escrito de impugnación, la detención fue un acto puramente policial sin que el auto de 12 de abril de 2016 autorizara, ni directa ni indirectamente, la detención de los investigados". Partiendo de este argumento, la Audiencia determina que la petición de impugnación se cae por su propio peso. "Resulta improcedente declarar la nulidad de un acto que por quien lo acuerda, por quien lo ejecuta y en el ámbito en el que se produce, no forma parte de una decisión judicial".

La Audiencia confirma en otro auto la legalidad de los registros de los dispositivo electrónicos

De hecho, la Audiencia asegura que toda la "extensa teoría general" de la magistrada del caso Nazarí "resulta innecesaria", ya que a su juicio lo que proponen los recurrentes no es la nulidad de un acto procesal, "sino la nulidad de un acto policial y, por tanto, de naturaleza administrativa". El auto indica que cualquier exceso, irregularidad o defecto de las detenciones, por tanto, "no tienen cabida en el ámbito del procedimiento" judicial, apuntando que los investigados recurrentes -además de Isabel Nieto, Manuel Lorente, Agustín Belda, Emilio Martín Herrera y Mariano Pérez, del que ni siquiera consta acto de detención-, sí pueden acudir a los mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico. Los recurrentes, por tanto, pueden "hacer valer sus pretensiones fuera del presente proceso y, en su caso, llegado el momento procesal", podrían obtener la cancelación o anulación de sus antecedentes policiales.

Aunque la Audiencia sí comparte con la juez de instancia que la decisión de la detención se adoptó "muy probablemente para facilitar, garantizar y preservar la compleja operación", el motivo de peso que le lleva a rechazar el recurso no tiene tanto que ver con sus razonamientos como por lo "improcedente, en la forma y en el contenido", de los instado por los investigados. En ese mismo sentido se pronuncia sobre las alegaciones de los recurrentes acerca del interés mediático que generó la operación y la difusión de las imágenes de la operación policial: "resulta igualmente una cuestión extraña al proceso y sin incidencia alguna para el mismo".

Donde sí hay un pronunciamiento más contundente sobre el fondo del asunto es en un segundo auto sobre la declaración de nulidad de la apertura de los dispositivos electrónicos investigados en el procedimiento. En este caso, la Audiencia confirma lo dictado por la jueza. Aunque reitera que tampoco esta petición de nulidad tiene por objetivo las resoluciones judiciales, sino "el modo de ejecución" del volcado de contenido de los dispositivos, apunta que la intervención y la apertura fueron "judicialmente autorizadas" en virtud de un auto "que no ha sido impugnado". Además, la Audiencia apunta que el volcado o reproducción de copia auténtica del contenido de los dispositivos "se realizó conforme a lo dispuesto en el auto, con presencia del letrado de la administración de justicia y de las partes que quisieron presenciarlo"; y confirma que "se han observado las previsiones legales". En opinión de los magistrados, la realización del volcado "archivo por archivo" para constatar si el contenido de cada uno de ellos era útil para la investigación, tal y como demandaban los recurrentes, "habría resultado absolutamente agotadora e interminable".