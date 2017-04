La Audiencia pone en duda la trama criminal en la Alhambra

La Audiencia Provincial no comparte la tesis de que hubiera una "organización criminal" en el seno de la Alhambra. La Sección Primera de la Audiencia ha puesto en duda la teoría del anterior instructor del caso de las audioguías, Antonio Moreno, que en junio del año pasado amplió la investigación, involucrando a 16 personas vinculadas con el Patronato de la Alhambra y con empresas adjudicatarias de contratos del monumento por la posible comisión de 8 delitos. En un auto fechado el pasado 22 de marzo, la Audiencia declara la incompetencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada para investigar tanto a uno de los empresarios vinculados con la causa, A. V. G., como a su empresa, Aygregra SL, adjudicataria de dos contratos de la Alhambra para la actualización de inventario de bienes muebles y de seguimiento de los movimientos de compras y activos, y para el servicio de digitalización de archivos administrativos de la Secretaría General.

La Audiencia estima parcialmente en su auto el recurso presentado por el abogado del empresario, Juan Pablo Luque, asegurando que "no se observa la conexidad" entre los hechos que se le imputan a A. V. G. y los hechos investigados en el caso de las audioguías. La Sección Primera recuerda que "en la querella inicial y auto de admisión los únicos hechos investigados venían referidos a la contratación del sistema de audioguías de la Alhambra, pero sin hacer alusión a ningún grupo criminal organizado o trama", así que considera que "no habiéndose partido de una trama para la adjudicación ilegal de contratos, difícilmente se puede apreciar la conexidad".

El auto de la Audiencia se basa en que la querella inicial no hacía alusión a ningún grupo criminal

El dictamen de la Audiencia -que probablemente haya motivado el auto del nuevo instructor del caso, José Luis Ruiz Martínez, en el que parte en dos la que se había convertido en una macrocausa- establece que se remita el caso de Aygregra al Juzgado decano, a fin de que proceda a su reparto.

La Sección Primera no se pronuncia sobre la legalidad de los hechos imputados al empresario y a su compañía, que fueron incluidos en la investigación al considerar el anterior instructor del caso que la adjudicación a empresas y personas externas de funciones que corresponden a la sección de gestión y contabilidad del propio Patronato sería "irregular", cuando no "ilegal". El auto recurrido expone que el contrato de actualización de inventario y seguimiento de los movimientos de compras incluía una cláusula para el "seguimiento de liquidaciones de cánones fijos y variables de las empresas concesionarias", no habiéndosele exigido a Aygregra control o seguimiento ninguno de los cánones a ninguna empresa concesionaria. Según el juez Moreno, la conexidad de estos hechos con los vinculados con el contrato de las audioguías se basa en los indicios aportados en el oficio policial y en la declaración de una de las principales testigos del caso. Además, el auto recordaba que el empresario tenía una relación de amistad de más de 30 años con el querellado José María Visedo, ex jefe de la Sección de Gestión de Ingresos y posteriormente de Comercialización del Patronato de la Alhambra.

Por su parte, el recurso de la defensa de A. V. G. indicaba sobre el incumplimiento del contrato del que hablaba el auto de imputación que el empresario ya solicitó al Patronato de la Alhambra que interpretara la cláusula sobre el seguimiento de las liquidaciones, y que fue la entonces directora, María del Mar Villafranca, la que estableció -basándose en un informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía- que el adjudicatario debía limitarse al control de los activos y los movimientos.

En cualquier caso, más allá del cumplimiento o incumplimiento de la cláusula, la Audiencia considera en su auto que "en la simple encomienda a otra empresa del seguimiento de liquidaciones de los cánones" no se ve "ni indicio delictivo ni sobre todo conexidad con los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales inicialmente investigados".

En lo que no da la razón la Audiencia al recurrente es en la petición de nulidad del auto del Juzgado de Instrucción 4, ya que considera que por razones procesales debería haber sido solicitada con carácter principal y no de forma subsididaria; y considera que las alegaciones efectuadas no encajan en ninguno de los supuestos contemplados en el precepto de la ley orgánica del Poder Judicial.