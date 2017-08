La Audiencia podrá suspender la orden que obliga a Juana a devolver a sus hijos

Fuentes judiciales informaron ayer que un reencuentro entre el padre y los menores facilitaría cerrar parte de las actuaciones, aunque este extremo no dependerá de Arcuri, que relató una serie de posibles delitos que atribuyó a Rivas y por los que se han incoado diligencias previas. Los dos progenitores están citados por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que ha asumido por la vía penal el caso, en el que deben comparecer el 8 de agosto después de que se rechazaran las medidas cautelares que solicitó el padre entre ellas la detención de la madre. La asesora de Juana Rivas negó además ayer que los abogados de esta mujer hayan recibido algún tipo de propuesta del padre para analizar una custodia compartida.

Su asesora jurídica explicó ayer que si la vía de la Audiencia Provincial no soluciona de urgencia sus pretensiones de suspender la entrega de los menores al padre, volverán a pedir amparo al TC, un recurso que podrían formalizar también esta semana.

El tribunal provincial, cuyo pronunciamiento podría producirse hoy, analizará la posible infracción de los derechos fundamentales y podrá revocar o suspender la resolución que obliga a Juana Rivas a restituir a sus hijos con su padre en Italia. Este pronunciamiento permitirá dar o no por agotada la vía judicial previa, requisito que esgrimió ayer el Tribunal Constitucional (TC) para atender las demandas de Juana Rivas.

Después del rechazo del Constitucional, el pronunciamiento de la Audiencia de Granada se ha convertido en la clave para desliar el embrollo judicial que rodea al caso de Juana Rivas que continua en paradero desconocido desde el pasado martes. La asesora jurídica de la mujer, Francisca Granados, explicó ayer que esperan el pronunciamiento de la Sección Quinta de la Audiencia de Granada, que ha admitido a trámite el incidente extraordinario de nulidad que han formalizado, para idear el siguiente paso en los juzgados. Mientras tanto el abogado de su ex pareja, Adolfo Alonso, aseguró que se opondrá a la petición realizada por los abogados de Juana.

Una experta en Derecho Civil insta a Juana a que confíe en la justicia

La experta en Derecho Civil de la Universidad de Santiago Mari Paz García pidió ayer a Juana Rivas que siga confiando en el sistema judicial europeo, a pesar de que el TC no haya admitido el recurso presentado por esta para evitar entregar a sus dos hijos a su expareja. Mari Paz García explicó en declaraciones a la Cope que todavía no se han agotado todos los recursos posibles ante los tribunales ordinarios, sino que "le queda el recurso de casación" e insistió en la complicación de comparar su caso. La experta en derecho civil insistió en que se está cometiendo un error al dar un mensaje tan negativo de la justicia en los casos de mujeres víctimas de violencia de género porque "hay que explicar que el sistema está para protegerlas y no para sancionarlas ni maltratarlas doblemente".