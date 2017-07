La Autoridad Fiscal advierte del alto riesgo de "insolvencia" de la capital

El Ayuntamiento de Granada se encuentra en "riesgo alto" de incumplir las reglas fiscales. Así lo ha indicado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) -organismo encargado de velar por el estado de las cuentas públicas- en su último informe. Según la Airef, el Consistorio granadino presenta un déficit superior al 100% de sus ingresos, por lo que necesita de la autorización del Ministerio de Hacienda para poder asumir una deuda a largo plazo.

La situación económica de Granada está en estado crítico. La deuda arrastrada desde hace años ha provocado que las arcas municipales se encuentren, no vacías, sino con un alto remanente negativo que ha puesto al Consistorio contra las cuerdas. La tesorería municipal cuenta con un remanente negativo de tesorería de 60 millones, que se incrementará en 30 millones más a finales de este año, por lo que Granada encarará 2018 con un remanente negativo de 90 millones de euros, y la falta de acuerdo para elaborar un plan de saneamiento no ayuda.

Esta coyuntura económica ha sido puesta de manifiesto por Airef en un análisis de sostenibilidad financiera de aquellos ayuntamientos que presentan resultados negativos de relevancia.

Para este estudio, la entidad ha partido de aquellos ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes, que están obligados a comunicar información trimestral. Entre estos, se seleccionaron aquellos que presentaban resultados financieros negativos en alguno de los principales indicadores económico-financieros, como son: saldo presupuestario no financiero, remanente de tesorería, periodo medio de pago y situación en materia de cumplimiento de las obligaciones de suministro de información.

Además, se escogió a aquellos que presentasen tres o más indicadores de alerta negativos, o dos en el caso que uno de ellos fuese el de deuda. Es decir, aquellos con un saldo no financiero negativo mayor de un 20% de los ingresos no financieros en la liquidación definitiva de 2015 o del 10% si en 2014 el saldo también era negativo; tuviesen un remanente de tesorería negativo en más de un 20% de sus ingresos corrientes en la citada liquidación; presentasen una ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes consolidados mayor de 75%, siendo necesarios más de 20 años para retornar a una situación por debajo de dicho porcentaje; tuviesen un periodo medio de pago a proveedores superior a 60 días sobre el plazo legal; o no haber comunicado la información relativa a la liquidación de 2015 a 31 de diciembre de 2016.

De todos los ayuntamientos seleccionados -32 en total- 17 son andaluces, entre los que se encuentran cuatro de la provincia: Granada, Otura, Dúrcal y Maracena, que han sido catalogados según el riesgo que presentan.

El pasado 2016, el Consistorio granadino consiguió cumplir su objetivo de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, el remanente negativo arrastrado desde hace años lo ha llevado a una situación de "alto riesgo" según Airef. El Ayuntamiento mantiene un ratio de deuda superior al 100% sobre los ingresos corrientes consolidados, lo que implica que necesita autorización para asumir otra deuda de cualquier tipo a largo plazo.

Mientras que Maracena no ha podido ser calificado, ya que la información presentada es incompleta o incongruente, Dúrcal es el Consistorio que presenta menos criticidad, al encontrarse catalogado como riesgo bajo/moderado. El municipio, pese a la deuda, consiguió presentar estabilidad presupuestaria durante el pasado 2016, sin embargo contempla un ratio de deuda en torno al 100%, que se prevé que disminuya durante este 2017. Por su parte, Otura, pese a cumplir con su estabilidad presupuestaria el pasado año, se encuentra en riesgo alto, con un ratio de deuda cercana al 300%, la cual, pese a preverse una disminución durante este año, mantiene la prohibición de Hacienda de que el municipio se endeude a largo plazo.