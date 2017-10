Avanza asegura que el Metro cumple de forma "escrupulosa" la legalidad

Avanza, la compañía adjudicataria de la operación del Metro de Granada, ha tenido que salir del discreto segundo plano que ha mantenido hasta ahora para asegurar que las condiciones laborales de los trabajadores se adecuan rigurosamente a lo establecido en la legislación de transportes. De esa forma, la empresa reacciona ante la denuncia planteada por UGT en la Inspección de Trabajo alegando que no aplica a los trabajadores de Metro de Granada el convenio provincial de transportes y que no tienen el descanso mínimo establecido por ley, además de no cobrar las horas extras o la nocturnidad. "Manifestamos nuestro asombro y desacuerdo con las opiniones publicadas en referencia a las condiciones laborales que se aplican en Metro de Granada y lamentamos los perjuicios que pueda causar ante la favorable acogida que entre la ciudadanía ha tenido el nuevo sistema de transportes", señalan desde Avanza, que se "reserva" el derecho de acometer las acciones legales que considere oportunas "en defensa de nuestra imagen y buen hacer".

Avanza subraya que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de empresas de transporte de viajeros y que cumple "escrupulosamente" con la legalidad en materia laboral. La empresa mexicana, el primer operador privado de España de transporte urbano y metropolitano en autobús y que cuenta con una flota superior a 2.000 autobuses gestionada por un equipo de más de 5.200 empleados, señala que mantiene una relación fluida con los principales sindicatos tanto a nivel nacional como local, contando con más de 30 comités de empresa y 213 representantes sindicales. "En ningún caso trabajador alguno se ha visto desvinculado de la empresa por causas sindicales", puntualiza la empresa después de que UGT denunciara también ante la Inspección de Trabajo el despido de una trabajadora que había anunciado su intención de presentarse a las elecciones sindicales por este sindicato. "La plantilla ha sido seleccionada a través de un proceso de máxima transparencia, participando en dicho proceso la Administración a través del Servicio Andaluz de Empleo", puntualizan desde Avanza, que se califica como un grupo "cohesionado" y "comprometido" con la recién comenzada aventura de poner en marcha el metropolitano de Granada. "No permitiremos que declaraciones que no se corresponden con la realidad nos desvíen de nuestro objetivo que es seguir prestando el mejor servicio a todos los usuarios de Metro de Granada", puntualizan para destacar a continuación el "gran éxito" del servicio con más de 25.000 usuarios de promedio diario en los primeros días de operación.

Avanza ganó el contrato de servicio del Metro con una propuesta de 17,53 millones de euros para un periodo de 45 meses, que podrá ser prorrogable por un máximo de 27 meses adicionales, hasta un total de seis años. En caso de completar el periodo de prórroga, y de acuerdo a la oferta adjudicataria, el importe total del contrato se incrementará durante esos 27 meses con un coste adicional de 5,02 millones de euros por año.