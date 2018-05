Avial: "Esta búsqueda puede ser la definitiva"

érase un hombre a un georradar pegado. Luis Avial es la tercera pata del equipo que pretende investigar el presunto hallazgo de unos huesos en 1986 que podrían ser los de Lorca y sus compañeros de infortunio. "Hay unos datos testimoniales y científicos que soportan, como mínimo, la posibilidad de que se investigue esta zona porque hay anomalías asociables a un saco con material arqueológico y muy probablemente una fosa inalterada parcialmente en la otra parque del parque", señala el experto que en su larga hoja de servicios tiene hitos como encontrar los restos de Cervantes.

En 2009 ya realizó una rápida exploración por esta zona y recientemente hizo una simulación en Toledo, enterrando un saco lleno de material arqueológico y escombros hecho por un doctor en Arqueología, Óscar López, "con el resultado de que marca la misma señal que se da debajo de la fuente de Aynadamar". Estos datos ya están en poder de la Junta y la primera petición de Avial es poder volver a la zona "con luz y taquígrafos" para verificar la señal que ofrece el georradar, "ya sea por parte de un forense y un arqueólogo o por parte de los expertos que determine la Junta".

Respecto a los trabajos de 2009, Avial defiende que por entonces buscaba una fosa, material arqueológico inalterado en un sustrato geológico muy claro, por lo que descartó la señal de la fuente porque lo que recogía el georradar era un objeto introducido allí. "Nadie me había definido con claridad que buscábamos un saco, algo de lo que me he dado cuenta después", defiende. "Pero para mí lo importante es que estos restos vendrían de una fosa original que estaría pegada a la carretera y la cancela del parque, donde hay que pasar con garantías el georradar porque estoy convencido de que hay algo raro en estos dos puntos", afirma. De su estrecha colaboración con el reputado antropólogo forense Francisco Etxeberría, señala que, en referencia a la localización de fosas de represaliados en la Guerra Civil, en muchas ocasiones aparecen restos humanos durante unas obras y, cuando llegan los forenses y los arqueólogos, "se dan cuenta de que lo que se ha encontrado es solo una esquina de una fosa que a lo mejor tiene 12 personas y mide seis metros de largo". "Esta es la teoría que mantengo en Alfacar, entiendo que el 80% de la fosa sigue inalterada y que los obreros solo encontraron una parte y que en un ataque de pánico metieron los restos en un saco", afirma para disculpar a los operarios porque, al final, "han conservado estos restos, lo que es un paralelismo con la búsqueda de Cervantes".

Avial avanza que sería una intervención "rapidísima" y que puede ser la búsqueda "definitiva" porque, aunque hay distintas teorías, en este caso "los testimonios orales coinciden con los resultados del georradar".