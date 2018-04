El Ayuntamiento busca espacios con encanto para celebrar bodas 'low cost'

Organizar una boda sale muy caro. Bien lo saben quienes estos meses están organizando un evento de tales características. Parece como si todo lo que conlleva este tipo de ceremonia multiplicara exponencialmente su precio. En el Ayuntamiento, también. La capital pone a disposición de los granadinos espacios para celebrar este tipo de eventos. El problema es que el coste, al tratarse de palacios históricos, es muy elevado. Ante esta situación el equipo de Gobierno está estudiando la posibilidad de celebrar enlaces 'low cost' en otras ubicaciones. Así, según explicó ayer la concejal de Cultura, María de Leyva, el Ayuntamiento estaría analizando poner a disposición de los granadinos, por ejemplo, el Salón de la Mariana algunos viernes del mes. No obstante, no podrían ser ceremonias con multitud de invitados. De Leyva detalló que estos enlaces no deberían bajo ningún concepto interrumpir la actividad diaria del Ayuntamiento de Granada. "Por ejemplo se podría estudiar que hubiera celebraciones dos viernes al mes", dijo la concejal, que eludió ahondar en más detalles porque la iniciativa está siendo analizada en la Secretaría. La concejal hizo estas declaraciones a preguntas del portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura y la concejal de Ciudadanos, María del Mar Sánchez.

Puentedura (IU), que ya denunciado el alto coste de las bodas civiles en multitud de ocasiones, dijo que además se debería abaratar la tasa que cuesta en torno a 400 euros. A esta cantidad hay que sumar el precio del Palacio en cuestión que se utilice que, tras el 'tasazo de las bodas' subió considerablemente en enclaves como el Carmen de los Mártires, donde el precio varía en función del tramo horario y si se utilizan o no los jardines que suponen 2.000 euros extra a la factura.

Por su parte, Sánchez (Cs), que ya había preguntado por el asunto en la comisión de Economía, abogó por buscar ubicaciones en otros rincones como centros cívicos u otras dependencias municipales. En este sentido, la concejal de Cultura le respondió que esto era menos viable porque supondría mucho tiempo en desplazamientos para los corporativos.

El tema de las bodas y su coste es muy polémico, especialmente, desde que el equipo de Gobierno cambió las tarifas. Varias parejas que habían contratado su enlace en el segundo semestre de 2016 vieron como las cuentas se multiplicaban al variar los precios en la ordenanza reguladora de 2018. Ante esta situación el concejal de Economía, Baldomero Oliver, aseguró que está buscando la fórmula de devolverles el dinero. Sin embargo, según el concejal Francisco Ledesma, no existe ninguna fórmula jurídica que avale esta operación. No recuperarán nunca su dinero.