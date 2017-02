El Ayuntamiento decidirá en el pleno del 24 si se persona como acusación particular

La comisión delegada de Economía, Hacienda, Contratación, Personal y Smart Cities aprobó ayer por unanimidad el trámite pertinente para que el pleno de febrero del próximo día 24 se pronuncie sobre la personación del Ayuntamiento como acusación particular en el caso de las audioguías de la Alhambra. El primer paso que tendrá que dar el pleno será la avocación de las competencias delegadas de la comisión informativa de economía. Esto es, el pleno recuperará las competencias de la comisión y acto seguido debatirá su personación en la causa.

En principio, el informe de la asesoría jurídica no aclara cuál es la mejor fórmula, pero entiende que si el Ayuntamiento es ofendido o perjudicado deberá personarse como acusación particular. "Otra cosa es que el juzgado entienda que no es ni ofendido ni perjudicado", apuntó el responsable de la asesoría jurídica, quien cree que en ese caso deberá personarse como acusación popular. La disyuntiva surge al incluir el PP en la moción que motiva esta actuación la posibilidad de que el Ayuntamiento se persone "como acusacion particular o popular en su caso".

En el mes de diciembre el PP presentó una moción en la que explicaba la necesidad de llevar a cabo la personación al formar parte el Ayuntamiento de Granada del Patronato de la Alhambra y el Generalife. "Creemos desde este grupo necesario que, al igual que la Junta de Andalucía (parte integrante del Patronato) se ha personado como acusación particular a través de su Consejería de Cultura, también lo haga este Ayuntamiento", rezaba la moción.

La cuestión, que debía haberse abordado en el pleno del mes de enero encendió a los 'populares' que, por boca de su concejal Antonio Granados, no se explicaba porqué la comisión vota ahora la avocación de las competencias cuando la moción, que se aprobó por todos en diciembre, ya decía en su primer punto que se someteriera a decisión plenaria la citada avocación. "Aquello era una moción política, ahora hay que darle formalidad", respondía el portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver.

Divergencias aparte, los 'populares' insistieron en la necesidad de que el Ayuntamiento se persone en esta causa para velar por la defensa de los intereses de los granadinos. La Junta de Andalucía ya está pesonada como acusación particular.