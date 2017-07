El Ayuntamiento, dispuesto a cambiar su proyecto del AVE para adaptarlo a la UGR

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, tuvo ayer el primer encuentro formal con el alcalde de Granada, Paco Cuenca, después de que este último presentara hace una semana su propuesta para soterrar la entrada del AVE a La Chana; un proyecto que despertó el malestar de la institución académica al contemplar la desaparición de dos de sus señas de identidad: el campo de rugby y los comedores universitarios.

Sin oponerse al proyecto presentado por el alcalde (que Aranda calificó de "interesante, ya que permite vertebrar todos los barrios de Granada"), la rectora dejó meridianamente claro que el campo de rugby y los comedores "se quedan donde están" e insistió en esta idea por tres veces.

Ante la firmeza en la posición de la rectora el alcalde reconoció que el proyecto está sujeto a matices. Esto es, que podrá modificarse para atender las reivindicaciones que la UGR ha dejado claras.

El esperado encuentro entre el alcalde y la rectora se produjo en el Ayuntamiento a cuenta de la firma de un convenio con la Facultad de Odontología que permite a las personas más vulnerables recibir atención bucal. Pero inevitablemente las preguntas derivaron hacia la Alta Velocidad.

La rectora de la UGR mostró su predisposición con el proyecto y aseguró que la institución a la que representa va a participar y colaborar con dicho proyecto, siempre y cuando éste respete las zonas citadas anteriormente.

El diseño que el Ayuntamiento de Granada anunció la semana pasada para soterrar la entrada del AVE a la ciudad situaba el campo de rugby de Fuentenueva en los terrenos municipales de la Azulejera, cerca del campus de Cartuja. De esta manera libera espacios en el citado campo para construir viviendas; una decisión que no fue consensuada con la Universidad. De hecho, a la reunión de la Mesa por el Ferrocarril, que se celebró la semana pasada, acudieron el presidente de la Diputación y la delegada del Gobierno, aunque no estuvo invitado ningún miembro de la universidad. Paco Cuenca, que argumentó que ésta es una propuesta técnica, explicó que ahora se inicia una fase "donde se atenderán aquellos asuntos y matices que cada institución quiera aportar". Cuenca informó que ya se está trabajando en "reordenar esos espacios para atender a lo que está planteando la universidad". ¿Desvirtua esto el proyecto inicial presentado por el equipo de gobierno? Según explicó ayer el alcalde, no. "Hay que pensar que estamos hablando de miles de metros. Seguro que hay matices, detalles que habrá que coordinar y consensuar. En una intervención tan importante desde el punto de vista del planeamiento, hace falta que vayamos acordando matices con las instituciones", declaró.