El Ayuntamiento empleó un "subterfugio" o fraude de ley

Otra de las irregularidades más importantes señaladas en el informe es la concesión de la licencia de obras y, sobre todo, de primera ocupación, a la promoción inmobiliaria de Julián Romero. Como propietario principal de la junta de compensación del PP N2 hizo valer su mayoría para la toma de decisiones en la ejecución de las obras de urbanización de todo el sector. El informe de la Junta señala que se terminaron solo los trabajos de la parte donde este empresario estaba levantando su edificio de viviendas y se dejaron abandonadas las obras del resto de los terrenos. Todo ello con el dinero de todos los propietarios, a quienes se les llegó a exigir la aportación de derramas para hacer obras "no autorizadas", que no estaban en el proyecto de urbanización aprobado.

El informe técnico-jurídico asegura que no es legal "otorgar licencias de ocupación a las construcciones y edificaciones ejecutadas en el ámbito del PP-N2 hasta que no estén finalizadas la totalidad de las obras de urbanización".

Dado que en 2012 las obras de urbanización no estaban concluidas y su continuidad era complicada por los problemas con el barranco, los responsables municipales de Urbanismo aceptaron conceder al promotor la licencia necesaria para vender y habitar sus 300 viviendas con una fórmula que solo garantizaba la terminación parcial de las obras de urbanización, cuya consecución completa es responsabilidad de los propietarios del suelo.

Se levantó para ello un "acta de puesta en servicio", realizada el mismo día que la concejal firmó el decreto de permiso de primera ocupación. Esta solución es, para los peritos judiciales, "un subterfugio legal o fraude de ley", pues se acudió a una figura que no es propia del urbanismo, donde es preceptiva una recepción de obras completas.

Sobre este asunto hay otro aspecto que ha sido muy controvertido, que es el aval bancario aportado por el promotor como garantía para la continuidad de las obras. Pero el informe de la Junta echa por tierra esta justificación por un doble motivo. El primero, que la presentación de esa garantía económica, que fue de 1,8 millones de euros, no está prevista en la ley para estos casos. Y el segundo, que en la práctica sería una especie de papel mojado porque se puso un plazo temporal para su caducidad y porque "una eventual ejecución de los avales por parte del Ayuntamiento no permitiría la conclusión de las obras de urbanización, por no ser un problema exclusivamente económico". El verdadero inconveniente, señalan los inspectores, es la situación irregular del desvío del barranco y la protección del dominio público hidráulico a la que obliga la Confederación Hidrográfica.