El Ayuntamiento facilitará el cambio de nombre de los transexuales en los trámites municipales

La ley lo contempla pero todavía su aplicación no está extendida, por lo que el Ayuntamiento de Granada ha tomado una decisión que afectará directamente al colectivo LGTBI de Granada. En un decreto, el Ayuntamiento ha aprobado que se pueda realizar el cambio de nombre de las personas transexuales y transgénero de Granada y del personal municipal, en determinado procedimientos administrativos municipales. Y es que, la tardanza en los trámites de rectificación registral para cambiar el nombre de uso legal que figura en el Registro Civil cuando no se corresponde con la verdadera identidad de género de la persona, hace que durante el tiempo que la persona ya está en tratamiento pero aún no puede acceder al cambio legal de nombre se dé una paradoja entre su apariencia física y el uso común de su nombre.

El decreto municipal pretende adaptar el "sexo sentido" de los residentes en Granada facilitando el cambio de nombre en todas las actividades y procedimientos municipales que no tengan implicaciones legales, como el acceso a los servicios vía web municipal, el bonobús, el carnet joven, los listados de procesos selectivos de bolsas de trabajo o toda la documentación de exposición pública como los listados de talleres, cursos, seminarios, ... Los trámites serán gratuitos y respetando su privacidad.

El decreto se conoció ayer, Día Internacional contra la Homofobia, por el que se realizaron diferentes actos en la provincia. Diputación presentó la exposición 'Derechos humanos y diversidad afectivo-sexual y de géneros', cedida por Amnistía Internacional y la Federación Andaluza Arco Iris. Por la tarde, Amnistía Internacional y Acción en Red conmemoraron la jornada con actividades en la Fuente de las Batallas.