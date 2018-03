El Ayuntamiento no firmará un plan de pago con bomberos y policía 'imposible' de cumplir

El concejal de Personal, Baldomero Oliver, mostró ayer su preocupación ante el anuncio de bomberos y policías que han decidido dejar de hacer horas extra ante los impagos que arrastra la capital con ambos servicios. No obstante, el edil anunció que no se va a comprometer ni va a firmar un plan de pagos que no sabe si va a poder cumplir. "Yo ya lo he hablado con los sindicatos, si lo que piden es un plan de pagos no es posible. Yo no voy a firmar un documento que no esté al 100% seguro de que lo voy a cumplir", explicó Oliver, quien destacó que sólo lo haría si tuviera un horizonte económico más favorable. Asimismo, indicó que el pago de la deuda de derechos salariales es para el equipo de gobierno una prioridad "pero siempre que haya dinero porque tenemos que pagar a bancos y afrontar el capítulo uno de personal". Además, el concejal de Economía recordó que en los últimos meses han realizado algunos pagos dentro de las posibilidades del Ayuntamiento. También se están convocando plazas algo que según indicó el edil no hizo el anterior equipo de gobierno lo que ha provocado una auténtica merma de la plantilla que ha desatado la multiplicación de las horas extra. "Es la primera vez en muchos años que se sacan convocatorias", dijo el edil quien añadió que también se ha logrado rebajar las horas extra en el caso de la planilla de la Policía Local.

Por último, mostró su preocupación ante el anuncio de los sindicatos de que no realizarán horas extra y pidió responsabilidad pues lo que está en juego es la seguridad de los ciudadanos. "Yo doy la cara y espero encontrar la comprensión por parte de los funcionarios ante la situación económica que nos hemos encontrado", afirmó el edil. Tanto bomberos como policías han anunciado que no realizarán servicios extraordinarios. El motivo es el impago de las horas extra pero también otros conflictos laborales como la imposibilidad de los bomberos de cambiar turnos con otros compañeros, restricciones de asuntos propios e incluso denegación de los mismos. El conflicto se agrava con la Semana Santa a la vuelta de la esquina.