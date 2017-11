El Ayuntamiento indemnizará a un herido por la caída de un árbol

El Ayuntamiento de Granada deberá indemnizar a un particular por los daños sufridos por la caída de un árbol en la capital granadina en 2012. La resolución elaborada por el Consejo Consultivo determina que existe "responsabilidad patrimonial" en el suceso. El afectado exigió una indemnización de 600.000 euros, mientras que la Administración local propuso abonar 71.561,72 euros. Ante la "diversidad de informes periciales y el importe tan dispar", el Consejo Consultivo especifica que la cantidad a pagar deberá fijarse a través de un nuevo expediente. "Una vez fijado, tal cantidad debe ser satisfecha por la Administración y repercutida por ésta a la contratista" del mantenimiento del arbolado, en este caso la empresa Grupo Ragal, señalan desde el Ayuntamiento.

El accidente se produjo el 25 de octubre del año 2012 sobre las 11:45 horas cerca de La Caleta. El hombre, el arquitecto José Manuel del Olmo, resultó herido de gravedad al caerle encima un árbol, según se informó en aquel día por parte de la Policía Local. El herido, de 62 años, fue trasladado a Traumatología en estado grave, ya que presentaba politraumatismo. El árbol le aplastó 22 costillas. Tres meses después del accidente, el 29 de enero de 2013, el hombre presentó una reclamación y exigió al Ayuntamiento 600.000 euros.

El atestado realizado por la Policía Local indicó que el árbol carecía de raíces

El Consejo Consultivo emitió recientemente el informe preceptivo para determinar la responsabilidad de la Administración en lo ocurrido. Los ponentes del dictamen determinan que "resulta probado" que el hombre sufrió daños "como consecuencia de la caída de un árbol en un lugar público" y se remite al atestado de la Policía Local "que presenció el árbol caído". En el atestado se señaló que "el árbol presentaba carencia de raíces", lo que "unido al gran volumen de dicho árbol y a su inclinación" pudo motivar la caída. En el texto del Consejo Consultivo se determina además que la lluvia de aquel día "no pueden hacer sido la causa de la caída y no es necesario mucho esfuerzo argumental para llegar a tal conclusión". Esa jornada, según recuerda la resolución, cayeron 25 litros por metro cuadrado, lo que "no constituye un supuesto de fuerza mayor", por lo que no se puede "exonerar del responsabilidad patrimonial" al Ayuntamiento.

El dictamen también recoge un informe "elaborado por un botánico" que no hace mención al árbol caído "pero sí a la plantación en su conjunto" de la zona. Antes de las obras del Metro, la Avenida de la Constitución contaba en cada acera con sendas hileras de olmos siberianos, especie de rápido crecimiento pero con problemas de estabilidad y que, de hecho, se está sustituyendo por el riesgo que supone.

En su informe, recogido por el Consejo Consultivo, el experto hace hincapié en la "escasa estabilidad" de la mayoría de árboles de la zona donde se produjo el accidente a causa del "crecimiento asimétrico de las copas", la inclinación de los fustes y el hecho de que se vieran las raíces. "A ello añade el deficiente estado fitosanitario", con síntomas de pudrición, ataques de insectos, podas masivas y crecimientos raquíticos. Todo ello "augura a estos árboles una escasa esperanza de vida". Además, los alcorques impiden el desarrollo de los árboles. "Sólo algunos pues que se encuentran en aceras libres de edificios (menciona el Triunfo) disponen de espacio aéreo suficiente y por tanto resultarían adecuados para el lugar que ocupan".

Fuentes municipales indican que se ha solicitado un informe para determinar la cuantía a abonar en función del baremo dl año 2016, ya que la cuantía se había calculado con el del año 2014.