El Ayuntamiento busca 3,5 millones para paliar el déficit del transporte

La inauguración del Metro de Granada ha cambiado sustancialmente los desplazamientos en la capital y el Área Metropolitana. Cada día, decenas de personas eligen el Metro para moverse lo que ha provocado una caída del número de viajeros en los autobuses urbanos. Ante esta situación, transportes Rober ha realizado multitud de ajustes en los horarios de las líneas. Los últimos han recaído en la SN4 que conecta la Chana con el PTS, aunque también se han cambiado los horarios de la C1 y la C3. Hay que lograr el máximo ahorro posible para la gestión de un sistema de transporte que continúa con un presupuesto prorrogado que se queda corto año tras año. Sin embargo, los cambios por el momento no son lo suficientemente profundos y el servicio, con un presupuesto prorrogado de 2015 sigue teniendo déficit.

Ante esta situación, el Ayuntamiento puso ayer sobre la mesa una modificación presupuestaria de 3,5 millones de euros para cubrir el déficit previsto en las facturas de Rober del último trimestre de 2017. Según detalló ayer el concejal de Economía, Baldomero Oliver, el objetivo es garantizar la dotación presupuestaria con un incremento de la partida de 10 millones a casi 13, lo que está costando el transporte público a partir de 2015. "Más allá del debate de las líneas, lo que está haciendo este Ayuntamiento es cubrir la deuda con la Rober y no dar lugar a que jueces nos condenen a pagar por la falta de previsión, como ha pasado en años anteriores", explicó Oliver.

La capital pagará los 3,5 millones gracias al ahorro de contratos o el aumento de plusvalíasLa oposición pregunta qué se ha hecho con el dinero extra recaudado tras la subida del billete

El dinero para cubrir este déficit procede del ahorro generado en el área de Economía gracias al aumento de la actividad inmobiliaria con el consiguiente incremento de la recaudación de plusvalías, la renegociación de contratos públicos como el de consumo eléctrico o el ahorro en inversiones de servicios informáticos. No obstante, los grupos de la oposición echaron ayer en falta medidas más profundas en el sistema de transporte capaces de lograr la máxima eficiencia. El portavoz de IU, Francisco Puentedura, denunció ayer que la partida se quedó agotada en septiembre y no hay financiación para los meses de octubre, noviembre y diciembre más una parte de septiembre. "El Ayuntamiento se ve obligado a aumentar el crédito y poder afrontar un gasto que se sigue disparando ante la indolencia de un gobierno municipal que no adopta medidas de control ni resuelve los sobrecostes millonarios y el déficit generado por la LAC", detalló Puentedura, quien añadió que estos 3,5 millones no cubren toda la previsión ni las deudas con Rober que superan los cuatro millones de euros.

Puentedura, que apostó por una reforma integral del sistema de transporte criticó que ni siquiera "la subida del 10% que impuso el PSOE este verano de las tarifas ha logrado frenar el déficit", mientras se alargan los meses para lograr los transbordos gratuitos y frenar la pérdida de viajeros o para implantar el bono solidario para parados aprobado en pleno ordinario.

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, también apostó por las medidas previstas para paliar esto y que sin embargo hasta la fecha se desconocen. "Economía debe pedir al área de Movilidad una evaluación de medidas como la subida de las tarifas o la redistribución de líneas" ya que siente que se toman medidas sin asegurar la calidad del servicio.

Desde Ciudadanos, el portavoz, Manuel Olivares, criticó que con parches se solvente este déficit mientras se pospone una y otra vez la convocatoria del Observatorio de la Movilidad. "Vamos a abstenernos pero recordamos que se ha subido la tarifa y no hay billete único", destacó Olivares que pidió ampliar la información de la operación de crédito. Por último, el concejal popular Francisco Ledesma pidió que se deje de hablar del presupuesto prorrogado de 2015. "Esto se arregla presentando un borrador de un nuevo presupuesto", destacó Ledesma, quien le recordó a Oliver que ese fue el compromiso del equipo de gobierno.