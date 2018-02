El Ayuntamiento, obligado a aprobar por tercera vez la prórroga del presupuesto

Cuando el Partido Popular redactó el proyecto de presupuestos de 2015 seguramente no imaginó que éstos marcarían a la Granada de 2018. Según denunció ayer el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, este viernes el equipo de Gobierno dará cuenta en el pleno ordinario de un decreto para la prórroga del citado presupuesto a pesar de estar claramente desfasado. El documento, firmado con fecha de 17 de enero, abre la vía también a que se prorroguen las cuentas de los organismos autónomos que dependen del Ayuntamiento.

La capital habría intentado aprobar esta medida en enero pero, al contar con un error, finalmente se llevará al pleno de febrero. El concejal de IU criticó con dureza esta nueva patada hacia delante sin cuentas tras dos años de espera para conocer el proyecto de presupuestos prometido por el PSOE. Según remarcó Puentedura, cada mes el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, o el concejal de Economía, Baldomero Oliver, aseguran que darán a conocer el proyecto de presupuestos de 2018 "de forma inminente". Sin embargo, por el momento nada se sabe. "Aunque los presentara hoy mismo no se podrían aprobar hasta como mínimo el mes de mayo", denunció ayer Puentedura, que adelantó que esta nueva prórroga supondrá ahondar más el agujero económico. "El alcalde y el concejal de Economía no pueden estar excusándose en los grupos municipales de que no hay un nuevo presupuesto porque ni siquiera lo han mostrado", criticó ayer el edil repasando algunas de las partidas insuficientes como la relativa a movilidad que en 2015 se cifró en 8 millones de euros cuando el coste real supera los 13 o las horas extra que, fijadas en torno a 100.000 euros en 2015 superan el millón. Tampoco habría liquidez para hacer frente a las amortizaciones de los préstamos. "Esto finalmente se traducirá en recortes y empeoramiento de los servicios", remarcó.

El concejal de Economía del Ayuntamiento, Baldomero Oliver, no dudó en responder. Según detalló, en el mismo día la prórroga de los presupuestos tan sólo es una formalidad. "Estamos obligados por la ley de Haciendas Locales para cerrar el ejercicio de 2017 pero eso no implica que no vaya a haber presupuestos", aseguró Oliver recordando que, mientras "se aprueba o no el nuevo, hay que jugar con un presupuesto".

En cuanto a la presentación del nuevo proyecto que el equipo de Gobierno está ultimando con todas las áreas, Oliver destacó que la principal complejidad es la falta de dinero motivada por la no aprobación de las ordenanzas fiscales y otras alternativas que el equipo de Gobierno ha puesto sobre la mesa y que han chocado con el 'no' de los grupos de la oposición. El edil recordó que pese a los acontecimientos en 2017 el equipo de Gobierno ha logrado sacar adelante multitud de proyectos que no estaban presupuestados gracias a operaciones de crédito o transferencias.