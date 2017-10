El Ayuntamiento ocultó el "peligroso" desvío de un barranco para construir

El "peligroso" e irregular desvío del Barranco de San Jerónimo, ejecutado para facilitar el desarrollo urbanístico del plan parcial donde se levantaron las 300 viviendas de Ciudad de la Luz (zona Norte) fue omitido o difuminado en los informes municipales que tuvo que hacer al respecto el funcionario de Urbanismo que tenía las competencias en esta materia. Así lo refleja la Policía en su último informe remitido a la jueza que investiga el caso Nazarí, de supuesta corrupción urbanística en Granada.

Del material intervenido durante los registros realizados en la sede de Urbanismo durante la Operación Nazarí, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha destacado diversa documentación relacionada con el desvío del Barranco de San Jerónimo, que estaba en poder del jefe del Servicio de Obras Privadas, Gaspar N. C., uno de los investigados en este caso por presunto trato de favor a determinados empresarios de la ciudad. Uno de esos promotores urbanísticos sería el propietario mayoritario de los terrenos del Plan Parcial N2 (Caserío de San Jerónimo).

300 Viviendas. En la zona del Plan Parcial N2 se autorizó una promoción sin estar concluida la urbanización

Por esta zona discurría el barranco que da nombre a la zona y para cuyo desarrollo urbanístico se aprobó un desvío del cauce por terrenos que estarían dentro del mismo plan parcial. Pero las obras para trasladar el recorrido del agua se llevaron a cabo sin atenerse a lo previsto ni a la autorización otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Esto es, se invadieron otros terrenos aledaños que no eran los previstos y cuya propiedad correspondía a terceras personas.

Durante la construcción de ese desvío del barranco, los dueños del terreno invadido alertaron y protestaron a los promotores, a la Policía, al Ayuntamiento y a la CHG. Fruto de ello fue la apertura de un expediente sancionador por parte de la administración que controla los cauces fluviales, en el que conminaba a los promotores a echar marcha a atrás lo ejecutado.

Esto nunca llegó a ocurrir y las obras se siguieron ejecutando, mientras las tierras que se extraían del nuevo barranco se vertían sobre las del cauce original. También se levantó la principal urbanización prevista en la zona, Ciudad de la Luz, que recibió la licencia de primera ocupación del Ayuntamiento y fue vendida y habitada.

Todos estos hechos que se investigan en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital dentro del expediente San Jerónimo del caso Nazarí, fueron recogidos de un modo parcial en los informes del técnico municipal responsable, según pone de relieve la Policía en su último informe.

Ante la denuncia de los propietarios del terreno invadido ante la Justicia, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Granada pidió al funcionario responsable un informe detallado para valorar la situación y para ser remitido al Juzgado de la jurisdicción Contencioso-Administrativa donde inicialmente se estaba investigando el asunto. El investigado omitió en su informe que las obras "no se ejecutan por el lugar autorizado" y en terrenos que no habían sido expropiados. Llega a decir que "desde el punto de vista urbanístico", la actuación es "idónea". Solo menciona "ligeras modificaciones sobre el trazado inicial", pero no hace referencia al expediente sancionador abierto por la CHG ni al "peligro para personas y bienes" que podrían generar los "problemas para la evacuación de aguas" de la excavación del nuevo cauce.

En cualquier caso, el funcionario advierte de que esa modificación se hace "bajo la responsabilidad del promotor", sin tener en cuenta que en la Junta de Compensación que hace las obras está representado también el Ayuntamiento de la capital.

La Policía destaca que las omisiones de este investigado en sus informes habrían desvirtuado la información que le llegó a la Autoridad Judicial para enjuiciar este asunto.