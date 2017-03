El Ayuntamiento reclamará "bonificaciones" para los primeros días del Metro

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, aseguró ayer que reclamará un sistema de bonificaciones para determinados colectivos durante "los primeros días" de funcionamiento del Metro. Después de que la Consejería de Fomento descartara que el servicio sea gratuito hasta julio -fecha en la que entrará en funcionamiento al cien por cien-, Cuenca reconoció que esa posibilidad es "inviable por cuestiones legales", pero apostó por descuentos para determinados colectivos "para iniciar esa relación" con el Metro. Entre los posibles beneficiarios, según enumeró el alcalde, estarían parados, personas mayores o incluso estudiantes universitarios.

Por otro lado, Cuenca aseguró que "hay que seguir trabajando" para que la puesta en marcha del Metro "no entre en contradicción con el sistema de transbordo" de los autobuses urbanos y haya coordinación entre ambos medios. En ese sentido, se mantendrán reuniones con el Gobierno andaluz para definir el protocolo para hacer compatibles los distintos medios de transporte que operan en la capital.

El Ayuntamiento se reunirá con Fomento para trabajar en el sistema de transbordos

"El Metro ya no es un problema, es una realidad muy positiva", aseveró el regidor, quien hizo hincapié en que la normativa vigente no permite la gratuidad en los primeros meses de funcionamiento del Metro. El pleno del Ayuntamiento acordó el pasado viernes pedir a la Junta que el nuevo servicio de transporte, que comenzará a operar el 31 de marzo en horario reducido, de 09:00 a 15:00 horas, no tenga coste alguno para los usuarios hasta el 15 de julio, fecha en la que funcionará al cien por cien.

En su visita a Granada del pasado lunes, el consejero de Fomento, Felipe López, aseguró que la gratuidad del servicio no es viable, puesto que supondría un caso de competencia desleal hacia otros medios de transporte, así como una saturación del sistema en sus primeros días de funcionamiento reducido. Además, López recordó que esta fórmula no ha sido aplicada en ninguna otra provincia andaluza.

La negativa de Fomento a la propuesta municipal -que fue apoyada por unanimidad- sirvió al PP para criticar la falta de peso del alcalde en su propio partido, que lo ha ninguneado al no aceptar la iniciativa.