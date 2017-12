El Ayuntamiento "no tira la toalla" y confía en aprobar los presupuestos en enero

El complejo laberinto para desatascar las arcas municipales parece no tener salida. Sin embargo, el concejal de Economía, Baldomero Oliver, no abandona el optimismo y ayer remarcó que, frente a las críticas de algunos grupos de la oposición (especialmente de Ciudadanos), el equipo de gobierno trabaja por la redacción del presupuesto de 2018 con vistas a aprobarlo en enero de ese año. Toda una hazaña que resulta complicada de alcanzar si se tiene en cuenta todos los pasos previos que el Ayuntamiento debe dar. El primero y más importante: la aprobación de las Ordenanzas Fiscales en el próximo pleno, que tendrá lugar el 22 de diciembre y que cuenta con el rechazo de varios grupos por medidas como la revisión catastral del IBI. No obstante, el también portavoz del grupo municipal remarcó ayer que en el área "no han tirado la toalla" y se encuentra en estos momentos haciendo un auténtico encaje de bolillos entre las áreas para decidir en qué se gasta el dinero. Un planteamiento necesario teniendo en cuenta que la capital arrastra el presupuesto del PP de 2015 que en numerosas partidas, establecidas por lo bajo, no llega.

El concejal criticó ayer con dureza a Ciudadanos y más concretamente a su portavoz, Manuel Olivares, por su política de obstrucción. Un día antes Olivares habría criticado la política económica del Ayuntamiento y acusó al PSOE de provocar un gasto desmesurado. Para Oliver resulta imprescindible "poner freno a la mentira". Para ello remarcó que el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente al pago de aquellos elementos que no estaban previstos en el presupuesto prorrogado y que eran perentorios".

En este sentido, puso como ejemplo el pago de las amortizaciones a bancos por valor de 25 millones de euros, la paga extra de los funcionarios, que se arrastraba desde 2012, o el 1% del incremento de los funcionarios. A todo esto hay que sumar el pago de sentencias firmes contra el Ayuntamiento que, irremediablemente, se han tenido que afrontar para evitar la intervención municipal. Por otra parte, Oliver citó, tanto en esta rueda de prensa como en la Comisión de Economía posterior, la importancia de llevar a cabo las medidas contempladas en el Plan de Ajuste que incorporan entre otros conceptos el aumento de los ingresos por la subida del valor catastral del IBI prevista en las citadas Ordenanzas Fiscales. De no salir adelante la aprobación definitiva de dichas Ordenanzas habrá que rehacer el Plan de Ajuste.

Por otra parte, Oliver criticó la política de Vamos Granada centrada en un conflicto entre tres concejales que roza ya "la frivolidad".