Aznar irrumpe en medio del drama para "colaborar" a reconstruir el centroderecha

José María Aznar lleva una década, desde el congreso nacional del PP en Valencia en 2008, arremetiendo contra Mariano Rajoy, el hombre que eligió cuatro años antes para que tomara el testigo al frente del PP. El padre se rebeló contra el hijo porque no fue dócil y, curiosamente, Rajoy abandona la política por la sentencia de Gürtel, un caso de corrupción ramificado pero cuyo origen se remonta a la época de Aznar, que en diciembre de 2016 renunció a la Presidencia de Honor del PP con sus discrepancias con el político gallego por su supuesta tibieza ante asuntos de trascendencia colosal para el país como Cataluña, obviando que la pésima gestión en 2004 del atentado de Madrid, pergeñada por Aznar y Ángel Acebes, colocó en la oposición a Rajoy... hasta 2011.

Quizás haya disfrutado como un niño estos días Aznar, primero al salir adelante la moción de censura y ayer con la marcha del político que quiso soltar amarras con el pasado, con una política más patriota, para unos, y más rancia, para otros. Aznar aprovechó ayer la debilidad del derrotado, del boxeador noqueado durante los últimos días por la moción que lo dejó fuera del cuadrilátero político, para irrumpir en medio del drama del PP y ofrecerse para "colaborar" en la reconstrucción del partido referencia del "desarticulado" centroderecha español, con permiso hoy de Ciudadanos.

Expresó su disposición en la presentación de un libro del que fuera su secretario general de Presidencia, Javier Zarzalejos, y en el que habló de su inquietud por la situación de España, especialmente, porque cree que Cataluña está peor que antes de la aplicación del 155. "Mi compromiso es con mi país, con España y con los españoles. No tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada ni me siento representado por nadie", recalcó Aznar.